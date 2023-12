“El teatro termina bien, después de un año bastante luchado, un año que nos impuso nuevos retos, todo lo que bien sabemos que ha ocurrido con el sector cultural los últimos años; sin embargo, empezamos a vislumbrar una genuina recuperación tras la pandemia porque las entidades culturales seguimos arrastrando esto —todavía muchos no alcanzan o no han alcanzado a recuperarse después de este tiempo tan difícil—, pero nos trazamos retos esperanzadores y nuevos proyectos que hemos cumplido a cabalidad”.

Es una realidad, no me canso de decirlo, porque sin la empresa privada en Antioquia, nosotros no tendríamos ninguna de las grandes instituciones culturales, ni los museos, ni las orquestas, ni un teatro como este.

“Sí, con grandes aliados productores de Colombia como Páramo, los organizadores del Estéreo Picnic, hemos venido haciendo una serie de conciertos muy bonitos: Margarita Siempre Viva, Esteman, León Larregui, Two door cinema club. Tuvimos también una alianza con_Rockal, unos jóvenes empresarios para traer a esta ciudad eventos de indie y rock latinoamericano como la banda El mató a un policía motorizado. Estamos generando una dinámica desde el punto de vista de programación muy interesante que nos está abonando el terreno para lo que viene con nuestros próximos escenarios. Adicionalmente, tuvimos la temporada internacional de música clásica, una temporada de primer nivel con artistas vienen, nos ofrecen unos conciertos maravillosos y adicionalmente talleres, clases maestras y así también contribuimos un poco desde donde podemos al fortalecimiento de la academia y de quienes están entregados a la formación profesional musical. Tuvimos unas alianzas maravillosas en el cierre del año con nuestras agrupaciones, con Canto Alegre, con el Ballet Metropolitano, con la Orquesta Sinfónica Eafit, logramos sold out en todas estas funciones de cierre de año.

Acaban de ser incluidos en el ranking de los 10 mejores teatros de Latinoamérica...

“Pollstar es una plataforma digital de datos del entretenimiento que tienen un ranking por estadios, arenas, teatros y también por artistas y hay unas variables que consideran como la venta de tickets e ingresos. De Tu Boleta, nuestro operador de boletería, me envían un mensaje en el celular donde nos felicitan y ahí me entero que estamos entre los 10 teatros de Latinoamérica que han presentado más funciones agotadas, que han vendido más tickets. Para nosotros fue muy bonito saber que estamos en ese radar.

La misión que el Teatro Metropolitano tiene no es para sí mismo, es para esta ciudad, es para que estemos en el mapa. Son consecuencias del buen trabajo, eso no nos puede distraer, pero sí es un reconocimiento que recibimos con muchísimo beneplácito. El Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, con sus 1.634 sillas, está en un radar internacional, y eso nos debe alegrar a todos, sobre todo a la ciudad”.

¿Cómo va la ampliación del teatro?

“En el país no hay escenarios al aire libre como lo estamos concibiendo nosotros. Hicimos un concurso abierto que ganó un consorcio antioqueño, premiamos el concurso. Eso fue todo en el 2022 y en el 2023 empezamos a conformar el equipo técnico. Este año pensábamos que iba a ser mucho más difícil porque finalmente siempre hemos tenido como grandes aliados a la empresa privada y también al sector público en otros momentos y con esta relación que venía tan rota y no es un secreto, no sabíamos cómo íbamos a hacer todo el tema de las ingenierías. Es un equipo técnico de más de 12 oficinas trabajando durante todo un año en paisajismo, arquitectura, bioclimática, acústica, estructura, presupuesto. Contamos con esos angelitos —porque no tienen otra palabra— y logramos que estas empresas cercanas que han forjado el desarrollo nos apoyaran. Esta es una etapa de un proyecto en la que se le apuesta a ojos cerrados. Este año logramos cumplir con ese cronograma, tenemos absolutamente todos los trabajos de ingeniería desarrollados, ya en planeación, estamos a un paso de pasar a la curaduría para tener nuestra licencia de construcción.

Es un proyecto que nos va a exigir un reto muy grande. El Teatro Metropolitano no está construyendo esto para nosotros, se está escribiendo un segundo capítulo en un espacio que es nuestro, pero lo queremos compartir para el disfrute colectivo, es un acto de promoción de la cultura. Vamos a tener tres escenarios, una sala de cámara, queremos que esto esté permanentemente poblado de arte, que sepamos que en La escena del Bosque todos los martes vamos a tener poesía y cuentería, que en el Boulevard vamos a tener exposición fotográfica, que en el Paseo del Río vamos a tener eventualmente la transmisión de una película, y que en el Escenario al aire libre los promotores colombianos van a tener un escenario de entre 7.000 y 9.000 mil asistentes, un aforo bastante importante que nos va a permitir dinamizar mucho la oferta cultural que tiene la ciudad”.