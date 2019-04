El misterio de la desaparición del cuadro más caro del mundo

La polémica, surgida hace más de un siglo, fue reimpulsada recientemente con la aparición del libro The Last Leonardo, del historiador de arte inglés Ben Lewis. Este asegura que la National Gallery de Londres, que expuso la obra en 2011, no tuvo en cuenta la opinión de cinco expertos a los que se les pidió autentificar el cuadro. Dos de ellos emitieron un “veredicto favorable”, otro se opuso y los dos restantes no se pronunciaron. La obra fue identificada como una creación auténtica de Leonardo da Vinci. Dianne Modestini, restauradora del cuadro en 2005, dice no “entender las controversias” y asegura que “Da Vinci lo pintó”.