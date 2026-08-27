Así suena y se lee el universo de Leonardo Padura

Horas antes del inicio de esta entrevista, la prensa española anunció que el Gremio de Editores de ese país le otorgó a Leonardo Padura el premio Liber 2026. Un premio más para la carrera de un escritor que con el paso de los años hace méritos para entrar en el radar del jurado del Nobel de Literatura. Sin embargo, Padura afirma que no gasta ni un minuto en pensar en el galardón más mediático del mundo.
Así comenzó el diálogo con el autor de la saga de novelas protagonizada por Mario Conde, que está la ciudad para participar en el Cabaret Literario Salsa & Son, que tendrá lugar el viernes 28 de agosto, a las 8:00 p.m., en el Patio Teatro del Claustro Comfama. En ese evento, Padura conversará con Freddy Ginebra sobre el universo de las músicas y las letras del Caribe, esa región cultural que une Cali con Nueva York. La charla será amenizada por 18 artistas en escena y la música de El Gran Salón.
Siga leyendo: 90 años del asesinato de García Lorca, el poeta celebrado por las nuevas generaciones
Pero volvamos a las letras. O, en este caso, a las condiciones materiales en que viven los cubanos. En la charla con EL COLOMBIANO, Padura empleó la expresión crisis profunda para describir la vida cotidiana de los cubanos, presas de un tira y afloje entre el gobierno de la Isla y los Estados Unidos. “Muchas de las cuestiones provocadas por la falta de capacidad organizativa del gobierno cubano son catalizadas con las políticas de máxima presión del gobierno de los Estados Unidos. Sobre la mesa están todos los escenarios. Está el escenario de una intervención militar y está el escenario de que todo cambie para que todo siga igual. Mientras tanto los que están sufriendo son las personas, los cubanos”, dijo el escritor.