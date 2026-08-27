Así suena y se lee el universo de Leonardo Padura

Pero volvamos a las letras. O, en este caso, a las condiciones materiales en que viven los cubanos. En la charla con EL COLOMBIANO, Padura empleó la expresión crisis profunda para describir la vida cotidiana de los cubanos, presas de un tira y afloje entre el gobierno de la Isla y los Estados Unidos. “Muchas de las cuestiones provocadas por la falta de capacidad organizativa del gobierno cubano son catalizadas con las políticas de máxima presión del gobierno de los Estados Unidos . Sobre la mesa están todos los escenarios. Está el escenario de una intervención militar y está el escenario de que todo cambie para que todo siga igual. Mientras tanto los que están sufriendo son las personas, los cubanos”, dijo el escritor.

Así comenzó el diálogo con el autor de la saga de novelas protagonizada por Mario Conde, que está la ciudad para participar en el Cabaret Literario Salsa & Son, que tendrá lugar el viernes 28 de agosto, a las 8:00 p.m., en el Patio Teatro del Claustro Comfama. En ese evento, Padura conversará con Freddy Ginebra sobre el universo de las músicas y las letras del Caribe, esa región cultural que une Cali con Nueva York . La charla será amenizada por 18 artistas en escena y la música de El Gran Salón.

Horas antes del inicio de esta entrevista, la prensa española anunció que el Gremio de Editores de ese país le otorgó a Leonardo Padura el premio Liber 2026. Un premio más para la carrera de un escritor que con el paso de los años hace méritos para entrar en el radar del jurado del Nobel de Literatura. Sin embargo, Padura afirma que no gasta ni un minuto en pensar en el galardón más mediático del mundo.

Entre las dificultades que mencionó están los apagones de hasta 20 horas al día, los problemas para acceder al agua y los medicamentos, los bajos salarios y las dificultades para conseguir gas para cocinar. Para el escritor, esta situación ha llevado a buena parte de la población a vivir en “modo supervivencia”, con una vida social prácticamente detenida.

Sin embargo, Padura considera que la creación cultural no ha desaparecido. Recordó el caso de un grupo de mujeres de una localidad del centro de Cuba que recuperó unas antiguas tonadas de la región. Aunque enfrentaban problemas económicos y largos apagones, las mujeres ensayaban y realizaban presentaciones. Para el escritor, esa experiencia demuestra la necesidad humana de encontrar espacios para la belleza incluso en los momentos de crisis.

Padura reflexionó sobre la relación entre las condiciones sociales y el arte. Considera que toda creación refleja, de alguna manera, la época en la que surge. Sin embargo, sostuvo que una obra debe ser valorada por sus características artísticas y no únicamente por las circunstancias en las que fue creada.

Pasemos a la música. “Soy un tipo raro en cuanto a mis gustos musicales porque mis padres no oían música”, contó Padura. Su padre era conductor de autobuses y su madre se ocupaba de la casa y de sus tres hijos. Sin embargo, una vecina que escuchaba boleros mientras hacía sus labores domésticas terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en una de las primeras fuentes musicales del escritor.

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La principal influencia de su infancia y adolescencia llegó con el pop y el rock de los años 60. Padura recuerda entre sus referentes a The Beatles, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival. Con el tiempo, a ese repertorio se sumaron la salsa y otros géneros de la música cubana.

El escritor mantiene una particular admiración por la música cubana de las décadas de 1940 y 1950. Considera ese periodo un momento de amplia expansión internacional y destaca su influencia en movimientos musicales posteriores. Entre ellos menciona el surgimiento del Latin Jazz, nacido de la relación entre músicos cubanos y jazzistas estadounidenses, y la expansión del mambo impulsada por Pérez Prado.

Padura ya era aficionado a la salsa cuando en 1983 el venezolano Óscar de León llegó a Cuba para ofrecer varios conciertos. Para el escritor, aquellas presentaciones tuvieron un impacto importante porque contribuyeron a que los músicos cubanos reconocieran que hacían parte de ese movimiento musical. La base rítmica y melódica tenía raíces cubanas, pero la salsa había incorporado nuevas formas de instrumentación, tempos y letras.