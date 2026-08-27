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Este viernes se estrena MADE4RAP, un festival para celebrar el rap local

El festival, una iniciativa de Vic Deal y Luis7Lunes, será este viernes 28 de agosto a las 7:00 p.m. en The Church.

  • El festival será el viernes en el centro de eventos The Church en Medellín y el sábado en el Royal Center en Bogotá. Foto cortesía Afterclass.
    El festival será el viernes en el centro de eventos The Church en Medellín y el sábado en el Royal Center en Bogotá. Foto cortesía Afterclass.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 3 horas
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Este viernes 28 de agosto será la primera edición de MADE4RAP fest, un festival de rap que nació por iniciativa de Vic Deal y Luis7Lunes, y que tendrá lugar en el centro de eventos The Church (Cra 50 # 36 – 51).

El festival tiene en su cartel algunos de los raperos más destacados de la ciudad y el país. La nómina completa incluye a Denzel L. Jackson, Isaac S.A., N. Hardem, Rapp Gotti, Afterclass, Granuja, No Rules Clan y Oblivion´s Mighty Trahs. El festival también se realizará en el Royal Center de Bogotá el sábado 29 de agosto con la misma nómina de artistas.

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“Vic y yo queríamos organizar un festival que fuera estrictamente de rap, porque sentíamos que en Medellín no había nadie que estuviese armando un festival así. Había invitados de rap en otros festivales, pero no festivales de rap propiamente”, dice por teléfono Luis7Lunes, uno de los organizadores.

La idea surgió hace un par de años, cuando Luis y Vic, se juntaron con Maco Maat y Sison Beats para hacer un evento en el que cada uno lanzara su propio disco. De ahí viene el nombre MADE4RAP, que en español traduce Hecho para el rap, pero juega con el número cuatro, que en inglés se pronuncia igual a la preposición ‘para’.

Para hacer realidad la idea, se juntaron con Rockal Live, una productora y promotora de conciertos nacida en Medellín, que, al igual que Afterclass, el sello del Vic y Luis, también está conformada por un equipo de amigos que comparte una misma pasión por la música y los conciertos.

La relación entre los raperos y Rockal no es nueva, pues la productora estuvo a cargo de la más reciente gira de Afterclass. Rockal, que cumple 15 años en octubre, ha producido experiencias con artistas como Franz Ferdinand, Rawayana, Wos, Kings of Convenience, Miranda!, Bandalos Chinos, Los Amigos Invisibles y Él Mató a un Policía Motorizado.

“Para nosotros como colectivo es muy importante poder unir fuerzas entre todos. Afterclass en sí, nace por lo mismo, juntarnos, sumar fuerzas, y esa también fue la manera como convencimos a los artistas de participar. Queremos institucionalizar este festival, que ocurra todos los años, con diferentes artistas”, dice Luis.

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Este viernes el festival abrirá sus puertas por primera vez a las 7:00 p.m. Las presentaciones empiezan a las 9:00 p.m. en el siguiente orden: Denzel L. Jackson, Isaac S.A., N. Hardem, Rap Gotti, Afterclass, Granuja, No Rules Clan y Oblivion’s Mighty Trash.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde será MADE4RAP en Medellín?
MADE4RAP se realizará el viernes 28 de agosto en el centro de eventos The Church, ubicado en la Cra. 50 #36-51, en Medellín. Las puertas abrirán a las 7:00 p. m. y las presentaciones comenzarán a las 9:00 p. m.
¿En qué orden se presentarán los artistas de MADE4RAP en Medellín?
El orden anunciado de las presentaciones es: Denzel L. Jackson, Isaac S.A., N. Hardem, Rapp Gotti, Afterclass, Granuja, No Rules Clan y Oblivion’s Mighty Trash.
¿Quiénes crearon MADE4RAP y cómo surgió el festival?
MADE4RAP nació por iniciativa de Vic Deal y Luis7Lunes, quienes querían crear un festival dedicado exclusivamente al rap. La idea surgió hace un par de años a partir de un proyecto en el que también participaron Maco Maat y Sison Beats para realizar un evento relacionado con sus propios lanzamientos musicales.
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