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El devastador dato que expone la caída de los clubes colombianos en la Libertadores: ¡diez años de sequía!

Desde el título de Atlético Nacional en 2016, los clubes colombianos han perdido protagonismo en la Copa Libertadores: en una década, solo Deportivo Pereira logró alcanzar los cuartos de final.

  • Junior de Barranquilla fue el de la peor campaña de los colombianos en la actual edición de la Libertadores. FOTO COLPRENSA
    Junior de Barranquilla fue el de la peor campaña de los colombianos en la actual edición de la Libertadores. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La Copa Libertadores se ha convertido en una cuenta pendiente para los clubes colombianos. Desde la histórica consagración de Atlético Nacional en 2016, el fútbol del país ha perdido protagonismo en el principal torneo de clubes de Sudamérica y un dato expuesto por MisterChip desde España vuelve a poner el tema sobre la mesa.

Desde aquella edición ganada por Nacional, apenas un equipo colombiano consiguió avanzar hasta los cuartos de final: Deportivo Pereira, que alcanzó esa instancia en 2023, precisamente en su primera participación en la historia del certamen. Ese recorrido aparece como una excepción en una década marcada por eliminaciones tempranas.

El dato es contundente: durante los últimos diez años, ningún otro representante colombiano logró superar los octavos de final. Esa instancia se convirtió en el techo para los equipos del país, una situación que evidencia la dificultad que han tenido para competir de igual a igual con los grandes clubes de Brasil y Argentina.

Un dominio que se perdió

Atlético Nacional fue el último equipo colombiano capaz de llegar hasta lo más alto de la Libertadores. En 2016 conquistó el título después de una campaña memorable y, desde entonces, ninguno de los representantes del país ha podido repetir siquiera una presencia constante entre los ocho mejores.

El caso del Deportivo Pereira resulta todavía más llamativo. El conjunto risaraldense sorprendió en 2023 y consiguió instalarse en los cuartos de final en su debut en el torneo. Sin embargo, su actuación no tuvo continuidad y terminó siendo la única excepción durante este periodo.

En la edición de 2026, la historia volvió a ser complicada para los colombianos. Independiente Medellín y Santa Fe no lograron avanzar a los octavos de final y terminaron terceros en sus respectivos grupos, resultado que los llevó al repechaje de la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla tuvo un desenlace todavía más doloroso, pues terminó último de su grupo y quedó eliminado de cualquier posibilidad internacional.

Una diferencia cada vez más evidente

El panorama vuelve a generar preguntas sobre el nivel competitivo de los clubes colombianos. Mientras los equipos brasileños y argentinos aparecen habitualmente en las últimas fases del torneo y cuentan con plantillas de mayor presupuesto, los representantes de Colombia tienen cada vez más dificultades para superar las primeras rondas.

El dato de MisterChip no hace más que poner cifras a una realidad que se viene repitiendo: desde el título de Nacional en 2016, los cuartos de final han sido prácticamente territorio prohibido para el fútbol colombiano.

Deportivo Pereira rompió esa tendencia en 2023, pero no logró convertirse en el inicio de una recuperación. Tres años después, el panorama vuelve a ser preocupante y Colombia sigue buscando al equipo que pueda devolverle protagonismo en una Libertadores que cada vez parece más lejana para sus clubes.

¿Qué dato expuso MisterChip sobre los clubes colombianos en la Libertadores?
Desde el título de Atlético Nacional en 2016, solo Deportivo Pereira logró llegar a los cuartos de final, en 2023. El resto de equipos colombianos no ha podido superar los octavos.
¿Cómo les fue a los colombianos en la Libertadores 2026?
Independiente Medellín y Santa Fe terminaron terceros en sus grupos y pasaron al repechaje de la Copa Sudamericana, mientras que Junior de Barranquilla quedó último y fue eliminado.
¿Qué refleja esta situación del fútbol colombiano?
Evidencia la pérdida de protagonismo de los clubes del país en la competencia continental y la creciente diferencia frente a equipos brasileños y argentinos, que habitualmente alcanzan las fases decisivas.
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