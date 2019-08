Con bazar se despide la Librería Daniela del centro de Medellín

Con el corazón un poco arrugado, pero sin perder la fe en las letras, compartirá un último día con quienes quieran acercarse. Este sábado 31, desde las 9:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m., la Librería Daniela (en la Calle 50 no. 42 -19) celebrará un gran bazar en el que ejemplares nuevos y usados de ficción, historia, espiritualidad, no ficción y otra cantidad de temas más, estarán disponibles a un precio entre $5.000 y $10.000 pesos, en su gran mayoría.

La familia se sostuvo allí por varios años pero la librera pensó que de pronto al negocio le vendría bien un cambio. Quizá al llevar los libros a una ubicación distinta y más concurrida, la librería podría escapar a la dura competencia y la “guerra del centavo” que se disputa todos los días en La Bastilla.

Fue por eso que se trasladó al centro, justo entre varios centros educativos: el Cefa, la Universidad Corporativa de Colombia y el Itse, pero esa no fue una garantía para que el negocio se pudiera sostener y no dejar tantas pérdidas.

Además de que el negocio se ha puesto duro, la inseguridad del lugar también motiva la decisión. A la librería le robaron el aviso de la entrada y no ha habido cómo reemplazarlo.

López y su familia organizaron un bazar a finales de 2018 para evitar llegar al punto de cerrar, pero este ha sido un año duro. Muy afectada por su decisión, la librera es consciente de que el negocio al que ha dedicado su vida está en una posición cada vez más difícil: “Es muy triste, no tanto por lo económico, sino que esta es mi pasión”, dice. “Puede que pase un día en el que no venda nada, pero ese día entra alguien, pregunta por un libro y ahí se va toda una historia. No me voy a mi casa sin aprender algo nuevo”.

La esperanza es que hoy sea un día de esos de muchas historias y, por qué no, también de muchas ventas. Es posible que ese libro que está buscando, que quiere regalar o que tiene en la mente desde hace rato, lo esté esperando.