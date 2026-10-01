Santo Domingo, el pueblo donde nacieron los hermanos Carrasquilla, celebra su festival de literatura

Este fin de semana Santo Domingo se viste de letras para rendirle homenaje a Tomás e Isabel Carrasquilla. Desde este jueves 1 y hasta el domingo 4 de octubre, el pueblo donde ambos nacieron celebra el III Festival Nacional de Literatura Tomás e Isabel Carrasquilla, organizado por la Casa Museo Tomás Carrasquilla con el apoyo de la Alcaldía de Santo Domingo, la Gobernación de Antioquia, la UPB y Comfenalco, entre otros.
Este año el festival llega con una celebración especial, porque se cumplen 100 años de La marquesa de Yolombó, la novela más conocida de Tomás, que empezó a publicarse por entregas en el Diario de la Tarde entre 1926 y 1927.