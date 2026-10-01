¡Atención hinchas del DIM! Juanfer Quintero busca ilustradores para la nueva colección de su marca: ¿cómo inscribirse?

Los futbolistas ya no son solo deportistas. Ahora también son marcas, referentes de estilo de vida. Pasa desde hace un poco más de 20 años. David Beckham fue el precursor. Desde que su figura se volvió relevante en la cultura pop, los jugadores de este deporte también se convirtieron en íconos. Una de las industrias en las que se volvieron fuertes fue la moda. Ahora, casi todos los futbolistas tienen contratos con marcas, son la imagen de ellas. Otros, como el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, decidieron meterse de lleno en el negocio y crear su propia ropa.

Quintero es dueño, desde 2018, de Kingtero, una marca de ropa, accesorios y perfumes que lleva como nombre uno de los “apodos” que le han puesto al volante antioqueño, quien este semestre regresó al Independiente Medellín, equipo del cual es hincha confeso y en el que tuvo un paso que marcó su carrera en 2017, y que tuvo el primer lanzamiento de una colección llamada Designio.

¿Por qué Juanfer Quintero busca un ilustrador?

Por lo general, la marca de Juan Fernando Quintero saca ropa relacionada con la etapa que vive el futbolista. En la página web de la misma hay una colección reciente que se llama “La herencia de mi viejo”, cuyos estampados están relacionados con el amor que le transmitió su abuelo por el DIM.

Cuando llegó al América de Cali, a inicios de 2025, el futbolista antioqueño también sacó unas prendas en su marca relacionadas con su fichaje por el elenco vallecaucano. Ahora que volvió a su casa —no solo el equipo, sino la ciudad—, después de haber conseguido títulos como la Copa Libertadores y la Sudamericana, y haber disputado tres mundiales de mayores con la Selección Colombia, quiere hacer partícipe de su nueva colección a un aficionado del elenco que ama.

Por eso, el futbolista antioqueño publicó, en la cuenta de Instagram de su marca de ropa, la invitación a un concurso para que todos los ilustradores que sean hinchas del Medellín envíen una propuesta y participen en el concurso para ayudarlo a diseñar la nueva colección que sacará.

“KINGTERO invita a todos los artistas e ilustradores hinchas del Deportivo Independiente Medellín a participar en este concurso de ilustración. Queremos conocer tu manera de representar al DIM, su historia, su gente y todo aquello que significa ser hincha del Poderoso”, dice la publicación de redes sociales por parte de la marca y que está anclada al perfil del DIM. De acuerdo con lo que se sabe, la convocatoria está abierta hasta el próximo lunes 4 de septiembre. La forma de conectarse con la marca del futbolista antioqueño es por medio de un mensaje al WhatsApp +57 318 226 5687, que es el contacto que aparece en el perfil de Kingtero. Según lo que expresó la marca, los ilustradores que ganen la convocatoria harán parte del proyecto de la nueva colección de la marca y, además, recibirán premios, así como reconocimiento.

¿Juanfer Quintero es precursor en el país?

Juanfer no es el único futbolista colombiano que tiene una marca propia de ropa. El extremo antioqueño Juan Guillermo Cuadrado, que ahora juega en Millonarios, es dueño de la marca Juan Cuadrado Store desde 2019. Esa marca, hace un tiempo, hizo una colaboración con Quest, en la que el futbolista colombiano, que vivió en Italia, diseñó camisetas, pantalones y zapatos. James Rodríguez también hizo una colaboración con Monastery. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: