José Andrés Gómez gana premio Barco de Vapor de literatura infantil

Estudió biología y luego pasó comunicación audiovisual para concentrarse después en la panadería y ahora José Andrés Gómez Santacoloma se convirtió en el nuevo ganador del Premio de Literatura Infantil y Juvenil Barco de Vapor 2019.

Nació en Bucaramanga y ha vivido la mayor parte de su vida entre España y Medellín, donde escribió ‘Cinco ramitas de higuera’, obra con la cual obtuvo este galardón que llegó a su edición número doce y que será lanzado oficialmente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de 2020.

“Una idea que tenía desde hace varios años, pero en 2018 empecé a concretarla con el objetivo de presentarla a este premio. Era una idea de casi cinco años, con una línea en el argumento, pero no había logrado enfocarme en la trama, hasta que logré encontrar el epicentro de toda la historia”, comentó el ganador del premio.

Se trata de un galardón otorgado por la Fundación SM que premia los mejores trabajos enfocados en literatura infantil y juvenil, el cual se celebra en siete países de Iberoamérica, con el cual se busca promover el gusto por la lectura como parte integral del proceso educativo, así como abrir nuevos mundos a los niños y jóvenes.

Para el autor: “Siempre he pensado que lo importante es que fluya. Sólo me dejo llevar por la historia sin echarle mucha cabeza si es literatura para jóvenes o niños, simplemente dejo que salga de manera natural”.

José Andrés Gómez Santacoloma compitió con más de 300 manuscritos de todas las regiones del país, entre las que se cuentan ciudades principales como Medellín, Cali, Barranquilla, así como Santander de Quilichao, Ipiales, Tumaco, Florencia y otras más, que enviaron sus trabajos entre el 20 de septiembre de 2018 y el 15 de julio de 2019.

Aseguró que le costó llegar hasta lograr un galardón de esta magnitud, más cuando analiza las carreras a las cuales le ha dedicado su vida. “Me ha costado, pero también es cierto que no era sencillo con la combinación de biología, comunicación audiovisual y panadería. Estudié biología, me aburrí y pasé a la comunicación audiovisual por mi interés por el cine, y siempre me ha gustado cocinar, hasta que decidí estudiar panadería. Estoy comenzando un negocio pequeño. Creo que las cosas se complementan”.

Visiblemente emocionado al recibir el premio de manos de Amalia de Pombo, directora de Artes del Ministerio de Cultura, Gómez. El escritor de 42 años de edad comentó que pensó en un lector al que le gustara combinar la realidad con la fantasía, especialmente niños y jóvenes entre 5 y 14 años, como se contempla en las bases del premio El Barco de Vapor.

“Siempre me ha gustado la fantasía, el terror y todo lo que tenga que ver con lo fantástico y lo absurdo. Mis historias no son exactamente superrealistas, aunque ésta tiene un componente de realidad”, relató Gómez Santacoloma, quien para escribir la obra ganadora decidió abandonar su trabajo como docente de guion en la Universidad Bolivariana de Medellín, para entregarse casi que por completo a construir su obra y combinarla con otra de sus grandes motivaciones: la panadería y repostería.

‘Cinco Ramitas de higuera’ cuenta la historia de dos hermanos que tras la muerte de su abuelo, encuentran en su clóset una caja con cinco ramas, con un manual de instrucciones que muestra que cada vez que se pide un deseo, hay que partir una ramita para cumplir con sus sueños.