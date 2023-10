Usted es de esa generación de venezolanos que solamente conoce el chavismo como gobierno...

“Sí, fíjate que cuando Chávez se monta en el poder yo tenía 7, 8 años. En ese momento no sabía nada de política, pero sí crecí con esa figura de presidente, de poder y soy de esa generación que no ha conocido otra cosa distinta al chavismo. De hecho, en Nido hay una partecita con un guiño a eso”.

Al igual que Ángel, el personaje de su novela, usted es arquitecta. ¿Cómo descubrió el cómic?

“Ya de niña siempre me gustó dibujar. A los diez años empecé a hacer mis propias historietas, mis propios cómics, muy adolescentes, muy de pre-adolescentes. Eran historias de amor, de romance, de desamor. Estaban inspiradas en lo que me pasaba a mí, era una forma como de contar lo que me pasaba. Encontré en el cómic el medio para contar las cosas que quería contarme de niña. Luego empecé a hacer otro tipo de historias, relatos de terror, que me gustaban en ese momento.

Cuando llego a Medellín no encuentro trabajo en arquitectura y al verme sin trabajo y sin más nada que hacer me dije “oye, esto que siempre he hecho como hobby vamos a hacerlo en serio ahora” y ahí fue cuando me tomé en serio lo de los dibujos. Los empecé a firmar y a montarlos en redes”.

Es decir que en Medellín se profesionaliza el cómic en su vida...

“Correcto. Aunque en Caracas asistí a un taller de cómics, sí fue en Medellín donde todo se alineó para finalmente dedicarme a esto”.

Nido es la historia de Ángel, un joven que cruza la frontera por tierra. Hablemos un poco de la creación de este personaje...

“En un punto me preguntaron por qué no contaba mi historia, pero yo no me veía como protagonista de la historia, porque yo no había atravesado un montón de cosas que atravesó Ángel. Recuerdo que en todo este proceso de emigrar nunca dejé de estar pendiente de lo que ocurría en Venezuela, yo consumía todo lo que pasaba en Venezuela en ese momento, y también veía a muchos de los migrantes en las calles, había muchas historias pasando al mismo tiempo, y yo estaba segura de que no quería contarme a mí como protagonista.

Ángel sí termina siendo una construcción a partir de amigos, de familiares, de incluso cosas mías”.