Así buscan y salvan a niños y niñas del trabajo en las calles de Medellín: atendieron a 236 desde 2024

No había forma de dejar a los niños solos en el hotel del centro donde viven ni tenían quién los cuidara. Entonces, ella cargó con los tres casi un año entero que duraron sin conseguir un cupo en un colegio y, después, cuando lo consiguieron, le recomendaron la fundación Poder Joven donde cuidarían a sus hijos en la jornada contraria a la escolar.

Mateo* tiene 7 años y está en segundo grado. Le gusta la piscina, ver películas, pintar dibujos, ir a la biblioteca, salir a paseos. “Eso es lo que me gusta, prefiero eso que estar con mi mamá acompañándola”. En esa simple frase, con toda la claridad posible, Mateo recuerda que él y sus dos hermanos, de 10 y 14 años, debían pasar muchas horas del día en la calle con su madre, vendiendo dulces o agua o mecato. Que nada les enseñaban, que se quedaban sentados, que se aburrían, dice el niño.

La fundación desarrolla un proyecto en convenio con la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín, con el que acogen a niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil o que acompañan a sus padres en el trabajo ambulante. Es allí donde Mateo y sus hermanos tienen ayuda para hacer las tareas, pueden jugar, ir a cine, visitar bibliotecas y museos, ser cuidados el tiempo que no van al colegio, mantenerse lejos de los peligros de las calles.

“Es una ayuda muy grande, porque tengo la facilidad de trabajar tranquila, de no cargarlos por ahí bajo el sol, de no arriesgarlos, porque sé que allá los cuidan, les enseñan y hacen muchas actividades”. La madre lo dice tan convencida que no deja de llevarlos ni un día apenas salen del colegio.