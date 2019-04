Leer a Milán Kundera para celebrar sus 90

Una buena novela es poderosa. Giraldo, egresada de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, y con una especialización en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Medellín recuerda lo que manifestó el mismo Kundera en su colección de ensayos El arte de la novela (1988) sobre su alcance: “La novela le ha enseñado a la humanidad asuntos que la filosofía no ha podido en 400 años. Él lo ha logrado a través de la interrogación meditativa o la meditación interrogativa”.

Y el entramado de filosofía, política y amor en el que discurren sus personajes, son presentados a través de una escritura simple y directa. Lo dijo el escritor mexicano Carlos Fuentes : “Los personajes de Kundera giran en torno a este dilema: ¿ser o no ser en el sistema de idilio total, el idilio para todos, sin excepciones ni fisuras, idilio precisamente porque ya no admite nada ni nadie que ponga en duda el derecho de todos a la felicidad en una Arcadia ubicua, paraíso del origen y paraíso del futuro?”

Giraldo cuenta que novelas y cuentos no se limitan a narrar historias de amor o de odio sino que hay en ellos un profundo y permanente cuestionamiento filosófico, una pregunta por la esencia de la vida.

Lo dice Ruiz: Kundera llama a la libertad interior sin la cual no se puede reconocer la verdad. Claudia Ivonne Giraldo Gómez , jefa del Fondo Editorial y Extensión Cultural, agrega por su parte que su obra es ingeniosa, provocativa y formidablemente inteligente y que sus textos se convierten tanto un placer como un desafío para el lector.

Su obra se mantiene actual en tanto la democracia permanece amenazada por toda clase de totalitarismos contemporáneo de acuerdo con Ruiz. Kundera sugiere en El libro de la risa y el olvido (1979), por ejemplo, una protesta contra el abuso de poder abanderada por la alegría y el desenfado : “Propone la alegría como una forma de revelarse contra el destino, contra la muerte y contra los poderes totalitarios”, sostiene el periodista antioqueño.

Su obra usa el humor como detonante para zarandear la seriedad totalitaria, con lo que se muestra consecuente. Giraldo reflexiona sobre la complaciente literatura de hoy. Dice que para Kundera las obras narrativas vacías de pensamiento no son más que productos comerciales. Y también dice que este no es su caso.

Las novelas de Kundera recuperan la dimensión de Cervantes, Rabelais, Balzac. En palabras de Ruiz, en ellas está “el ser humano concebido con todas sus vicisitudes”. Así, reflexiona el periodista, mientras el checo impone un tipo de lectura, recuerda que narrar es también pensar.

Estas quiebran las descripciones y la puesta en escena histórica de sus personajes son reemplazadas con extensas reflexiones que en ocasiones toman el tono del ensayo, un género que con frecuencia Kundera incluye en sus textos como una forma narrativa, para algunos, soberbia.

En una de las pocas entrevistas que ha dado dijo al diario The New York Times sobre su oficio: “Ser escritor no significa predicar una verdad, significa descubrir una verdad”.

Hay novelas que no descubren nada, agregaba Kundera a la reflexión, ni conquistan la profundidad del ser, ni enfrentan a lector con preguntas.

Así que si usted es de los que busca con ahínco conquistarse a sí mismo, anímese a comenzar el viaje a través de los libros de quien es considerado uno de los mejores escritores vivos de los tiempos de la Guerra Fría.