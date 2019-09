Niños escritores: cuando las letras llegan temprano

P ara Tomás Bedoya, escribir es “como estar en otro planeta”. Él tiene 12 años y acaba de publicar su primer libro, Al otro lado del sol. A Jennifer Paola Uriana, escritora wayúu de 10 años, la inspira la naturaleza, el paisaje de su Guajira natal: “Me gusta escribir sobre el agua, los animales, relatar y contar los pensamientos que me vienen a la cabeza”. Acaba de publicar su libro La casa del señor búho y tiene dos cuentos más listos.

Los dos conversaron en la Fiesta del Libro y la Cultura, que termina hoy, y hablaron de ese viaje inesperado de publicar en la infancia, todo un trayecto en el que la familia y la escuela juegan un papel fundamental.

Alina Tobón, madre de Tomás, cuenta que generalmente los adultos son los que escriben para los niños y “en los colegios hacen eventos motivándolos a escribir, pero eso se queda ahí. En nuestro caso, alguien que trabajaba en una editorial leyó el cuento de Tomás y me dijo que era digno de publicar, pero fue una casualidad de la vida”.

Para la familia de Jennifer fue un proceso particular, cuenta su tía Luzmila Uriana. “En la cultura wayúu somos un poco tímidos y que ella hubiera entrado en los talleres para escritores y pudiera hacer este libro es toda una experiencia. Su proceso de aprender escribiendo ha sido bastante enriquecedor”.

El cuento de Jennifer hace parte de Palabreritos, un emprendimiento cultural étnico que nace en el Resguardo Indígena de Provincial/Barracas/Guajira y que reúne escrituras creativas de niños wayúu combinadas con narraciones de tradición oral de sabedores, ouutsü (médico guiado por el espíritu), abuelos y autoridades tradicionales.

La escritora argentina Lucía Vargas Caparroz, quien moderó la conversación con Tomás y Jennifer, comenta que el potencial escritor del futuro usualmente “es picado por el bichito de la curiosidad por empezar a contar historias desde niño”.

Cuando a ella le preguntan en qué momento inició, viene a su mente esa profesora de Literatura que en la primaria leyó uno de sus textos de tarea y le preguntó: “¿Esto lo escribiste vos o lo copiaste de algún lado? Al principio me sentí triste porque pensé que estaba mal escrito, pero ella me dijo que era muy bueno y me animó a seguir escribiendo. Por eso considero tan importante que apoyemos y confiemos en estos niños que están comenzando y tienen toda la energía de escribir”.