No es “pombito” sino “el niño feliz”

Toda la vida ha sido expresivo. Dice que siempre le ha gustado participar en los actos cívicos de su colegio y que a veces lo ponen a declamar poesía.

Cuando le preguntan cómo hace para aprenderse esas estrofas de memoria y actuarlas al mismo tiempo explica que las repite por ahí 3 días. “Luego le digo a mi mamá que ya me las sé. Con Rin Rin Renacuajo me la aprendí por estrofas y ella me decía: hoy nos aprendemos hasta aquí y mañana otro poquito. La mamá se tiene que aprender los poemas primero que yo”, cuenta desde la sala de su casa entre risas.

Durante el confinamiento también ha hecho máscaras, libros en tercera dimensión (a uno lo bautizó “El sapo enamorado”), casas con palos de paleta y planetas de colores con luces de navidad y animales de plástico pegados alrededor. Precisamente eso es lo que más le gusta hacer, dice, “casas con palitos”.

Sobre la poesía explica que le llama la atención porque “es para mover las manos y porque puedo decir lo que me gusta”. Pero en realidad lo suyo es el arte y expresarse, porque hasta en un piano de juguete se inventa canciones para alegrar estos días.

Por eso cuenta que ha pasado este tiempo lejos de las pantallas porque le aburren, ve un “ratico de televisión y el celular cuando la mamá me lo presta”. Para él, hay mucho que hacer en la casa: está en un curso de literatura virtual con la Secretaría de Cultura Municipal y también “uno puede ir a hablar al balcón o jugar con los papás porque ellos siempre están disponibles”.