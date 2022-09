Sobre la inasistencia a la boda, comentó que en ese momento no era buena idea ir. “No es que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia. Si solo íbamos Sean Preston y yo, esa situación no habría terminado en buenos términos”.

“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”, se lee.

Sobre su exesposo Federline, reiteró: “Ayudé a tu padre cuando no tuvo trabajo durante 15 años. (...) Es horrible su hipocresía”.

La entrevista con el adolescente incluyó también un mensaje amoroso de su parte: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo”, dijo a las cámaras, dirigiéndose a su madre.