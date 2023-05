De tanto usarlas, las palabras pierden fuerza, se desgastan. Ahora todo es histórico, genial, heroico. Y, de esa manera, uno se enfrenta con un problema mayúsculo al encontrar una historia que sí merezca tales adjetivos, un relato que no necesite de ellos para brillar. ¿Qué pensar, en consecuencia, de la vida de la maestra Teresita Gómez, ese emblema vivo de la cultura y la música colombiana? Simple: que es una biografía que en sus ochenta años le calzan con justicia las palabras histórico, genial, heroico. Una vida puesta al servicio del piano y empeñada en dar a conocer en los escenarios locales y extranjeros las composiciones de los maestros nacionales, entre ellos Adolfo Mejía Navarro, Guillermo Uribe Holguín, Luis Antonio Calvo, Pedro Morales Pino.

Lucidez porque no enmascara las vivencias de discriminación que padeció y ternura porque, a pesar de esos obstáculos, se sobrepuso a los vientos en contra y ha tenido una carrera que desde 1952 no ha tenido descanso. Y la disciplina y el sacrificio han brindado satisfacciones y premios. Y no han sido pocos. En 2005 recibió la Cruz de Boyacá, la máxima distinción que el gobierno colombiano le concede a un ciudadano. Y en 2017 la gobernación de Antioquia le concedió el equivalente departamental, el Juan del Corral en la categoría de Oro. Además, en 2020 el Ministerio de Cultura le otorgó el Premio Nacional Vida y Obra, distinción que compartió con el cineasta Jorge Alí Triana. También un recinto de la Universidad de Antioquia, su alma máter, lleva su nombre: se trata de la Sala de Artes Performativas Teresita Gómez.

Y como todas las historias vuelven a su origen, la Fundación Universitaria Bellas Artes —donde comenzó la carrera de Teresita— ha decidido otorgarle el pregrado en Música “Honoris Causa”, con énfasis en piano. Para redondear el homenaje, el evento tendrá lugar en un escenario importante en la trayectoria y los recuerdos de Teresita: la sala Beethoven, de Bellas Artes. Allí, siendo niña, su padre le permitió subirse al escenario y ofrecer su primer concierto. Además, desde 2024, el día internacional del piano será conocido como el día Teresita Gómez por los estudiantes y los docentes de dicho institución de educación superior.

Estos homenajes corresponden a una verdad que sintetiza muy bien el director de teatro Cristóbal Peláez: “Teresita Gómez es una obra de arte, con y sin piano”.

Teresita Gómez, en palabras de artistas y músicos

“Gracias a ella existe una mirada más global de la música colombiana y existen músicos del mundo empeñados en divulgar la obra de Adolfo Mejía Navarro, de Guillermo Uribe Holguin, de Luis Antonio Calvo, de Pedro Morales Pino. Y a la vez otros músicos colombianos —Jorge Andrés Arbeláez o Germán Darío Pérez— han compuesto música para que sea interpretada por ella. La música académica colombiana le debe mucho en su divulgación a esa gran maestra que es Teresita Gómez”.

Jaime Andrés Monsalve, periodista y crítico musical.

“Para los músicos, Teresita Gómez es una de las intérpretes colombianas con mayor importancia y trascendencia. No solo en el ámbito académico. Gracias a Tere el público ha aprendido a apreciar y a disfrutar de los compositores vernáculos colombianos que han escrito para el piano. Teresita posee una sensibilidad exquisita y una técnica que la acompaña y ha servido de modelo para jóvenes pianistas. Creo que su contribución al país y a Antioquia ha sido enorme”.

Gonzalo Ospina, concertino Orquesta Filarmónica de Medellín.

“El aporte de la maestra Teresita Gómez ha sido grandísimo por su increíble capacidad de comunicación al interpretar, que ha hecho que muchas personas se enamoren del piano. Al mismo tiempo, su manera de aproximarse a la música ha permitido que las interpretaciones que realiza sean únicas y de muchísima riqueza. Es una persona que ha tenido una vida llena de sucesos y que tiene muchísima experiencia que a ella le gusta compartir. La intuición musical de ella es increíble. La manera cómo siente la música y cómo la entiende es de verdad increíble”.

Carlos Betancur, Coordinador del programa de música de la Universidad de Antioquia.

“El mayor aporte para los músicos que nos ha dejado Teresita Gómez ha sido el de ser un referente. Para personas como yo y para muchos, la figura de Teresita —tanto desde la parte humana como la artística— nos hizo creer en la música. Siempre quisimos ser como ella y como otros artistas que marcaron nuestro camino”.

Alejandro Posada, director de orquesta y fundador de Iberacademy.

“Teresita es una mujer y una artista que en todos los sentidos motiva e inspira. Rompe esquemas dentro de la que se ha entendido como música académica o de conservatorio. A través de sus música, ha reivindicado y puesto de plano formas de ver el mundo, de pensar los temas de la diversidad, la diferencia. Siempre en su trayectoria ha mostrado la necesidad e importancia de volver la mirada a nuestros compositores, de reivindicar y enaltecer lo propio”.

Paula Andrea Botero, rectora de la Fundación Universitaria Bellas Artes.