Los retos de las empresas periodísticas

Hay fórmulas para todo, hasta para contribuir en la reinvención de las empresas periodísticas (y sus modelos de negocio) que enfrentan inconvenientes como inestabilidad financiera, falta de confianza y disminución del tamaño de las salas de redacción.

Vivian Schiller una de las invitadas al Festival Gabo cree que esas fórmulas existen, viene a Medellín a hablar del tema y conversó con EL COLOMBIANO. Schiller ha sido Presidente Global de Noticias en Twitter, Gerente General de The New York Times, Jefe de la Oficina Digital de NBC News, Jefe de Discovery Times Channel, y jefe de documentales de CNN. Su conversatorio será gratuito (ver recuadro) en el Festival Gabo.

Periodismo, ¿para qué?

“El propósito del periodismo es brindar a los ciudadanos la información que necesitan para participar plenamente en sus sociedades. No importa dónde viva en el mundo o en qué plataforma se encuentre, ese propósito permanece constante y, lamentablemente, está cada vez bajo más presión”.

¿Cómo construir credibilidad con la sobrecarga de información (infoxicación) vista hoy?

“Durante mucho tiempo, las organizaciones de noticias intentaron obtener la mayor audiencia posible. Pero con las plataformas que ahora dominan los ingresos publicitarios y la audiencia, ha habido un cambio de escala en cuanto al compromiso. Eso significa que los medios deben comprender profundamente y servir a su audiencia con la información de alta calidad que necesitan. Pocas personas, relaciones más profundas”.

¿Qué tiene que hacer el periodismo para sobrevivir económicamente?

“No hay una respuesta fácil para eso. Entre otras cosas, enumeraría diversificar sus ingresos, conocer a su audiencia, optimizar la confianza”.

¿Algún modelo empresarial para la industria del periodismo se percibe como una guía?

“Los mejores modelos de negocio son los más diversos. Las organizaciones de noticias se están expandiendo a todo tipo de servicios: eventos, datos, membresías, asociaciones, etc”.

¿Fue la oferta de contenido digital gratuito el primer error de los medios?

“No. Hay cierto revisionismo histórico cuando se trata del llamado ‘pecado original’ del periodismo. Si los medios no hubieran dado sus contenidos gratis en un inicio no se hubieran establecido tal como están hoy. La dinámica ahora ha cambiado, pero no fue un error liberarse en los primeros días de la web. Y para muchas organizaciones de noticias, todavía no es un error salir en libertad (sin cobrar)”.