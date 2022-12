El nombre de Lucas Arnau está ligado a la historia del llamado tropipop en Colombia, gracias a temas como “De Rodillas”. Ahora el artista paisa explora una nueva faceta en su carrera musical, como interprete de música regional mexicana y colombiana, de la mano de artistas como Pipe Bueno, Luis Alfonso y la misma Marbelle. Lucas dice que quiere quedarse por mucho tiempo en este género, básicamente porque le permite explotar más su voz y porque se considera un “romántico empedernido” y porque en la música regional no importa ser mañé o cursi. Este viernes 9 de diciembre estará en concierto en La Macarena, en la celebración de los 15 años de carrera de Pipe Bueno. Lucas visitó EL COLOMBIANO para hablar de esta nueva faceta

¿Cómo llegó a este formato de música regional, con mariachi en vivo? “Es un género muy rico musicalmente, está lleno de instrumentos, hay mucha musicalidad. Es un género que me acerca mucho más a la gente, me permite cantar con un mariachi. Me voy a quedar en este género por mucho tiempo, porque me siento en mi estado natural y lo estoy disfrutando mucho, me lo saboreo demasiado, pese a que la exigencia de la voz tiene que ser muy alta”.

¿Qué viene en ese camino, además del concierto de este viernes al lado de Pipe Bueno? “Estoy haciendo un disco nuevo que se llama El amor no es pa cobardes (frase que tiene tatuada en su brazo), que tiene que ver con la historia de amor de mis padres, que ha perdurado durante casi 50 años. Es un álbum de despecho y aprovechando esta tendencia de la música regional mexicana y colombiana decidí meterme en ese mundo por dos razones específicas: la primera, porque es un género que permite expresar mi voz de la manera que siempre he querido; y segundo, siempre he sido un romántico empedernido, siempre le he escrito al amor y al desamor. Le tengo mucha fe al amor, ahora no hay aguante ni compromiso y le escribo a esas historias”.

¿Qué tan cómodo se ha sentido en ese formato? “Es un álbum pensado en un Lucas Arnau renovado para la gente. Yo siempre he sido muy romántico y este género me encanta porque puedo exagerar ese romanticismo, exprimirlo, acá no cabe lo mañé o lo cursi, acá los extremos son válidos, me permite escribir sin tantos límites”.