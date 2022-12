Reconoce SOG que con “El pan de Estefanía” querían jugar con ese doble sentido y la jocosidad de la música popular, como la de Octavio Mesa.

“El pan de Estefanía, el pan de Estefanía // A veces me lo vende, y a veces me lo fía // El pan de Estefanía, el pan de Estefanía (Eh) //Qué rico ese pan, hace rato no comía”, cantan el par de reguetoneros.

“Trata de que Ryan y yo le dimos de aguinaldo a Estefanía una platica y ella monta una panadería, con un pan muy rico. Ella tiene el mejor pan de la ciudad”, cuenta SOG al explicar que la canción la hicieron durante un asado en la casa de Ryan, donde comenzaron a lanzar versos y a crear música.

Señala que esta canción muestra la alegría y naturalidad con la que hacen música, características a las que le atribuyen gran parte del éxito de su carrera y de la Ryan Castro.

“Con Mujeriego dijimos que era un merengue para que volvieran a bailar las tías y ahora son ellas las que nos pidieron otra canción y ahí salió El pan de Estefanía”, reconoce Ryan Castro.

Ryan Castro y SOG no son lo únicos reguetoneros que le han apostado a la música de diciembre, Feid, que también estrenó álbum (“Sixdo”) para la temporada, presentó el sencillo “Chorrito pa las ánimas”, en alusión a la tradición de regar un trago de licor en el piso cada vez que se destapa una botella