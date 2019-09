El editor ejemplar para los Premios Gabo se considera un “de buenas” para las noticias

A las tres del mañana suena el reloj de Luis Enrique Rodríguez, actual director alterno del servicio informativo de Caracol Radio. Una hora después ya está en la emisora, listo para planear con los periodistas regionales y de Bogotá la parte informativa de lo que se emite en el programa de 6 a.m. 9 a.m.

Él recibirá este año el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano ejemplar, en la séptima edición del Premio Gabo. En conversación con EL COLOMBIANO confesó que al enterarse quedó sorprendido gratamente, “ya son muchos años de trabajo y persistencia en temas de edición periodística en radio y este tipo de premios usualmente se dan a la prensa escrita. Lo recibo como un reconocimiento no solo para mí sino para aquellos que trabajan en medios y que poco son vistos, pero que cumplen una labor muy importante y más en un país como Colombia que es tan radial”.

Egresado de la Universidad de la Sabana comenzó su carrera en Todelar en 1983, “me vinculé cuando aún no terminaba de estudiar y era una época en la que el empírico dominaba los medios de comunicación, especialmente en la radio. Hasta terminé la carrera y no me gradué de inmediato porque me dediqué a trabajar, cubría temas de deporte y hacía producción radial”.

A Caracol llegó en 1993, inicialmente como editor de fines de semana y de ahí ha ido “creciendo”, hasta convertirse en un referente en la edición de radio.