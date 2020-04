Maluma está estrenando canción

“Ha sido difícil adaptarme a esta situación, vengo de un momento en el que todo se estaba moviendo muy rápido, viajando todos los días por diferentes ciudades, incluso me tocó frenar la gira en la mitad, quedaron faltando 14 conciertos. Cuando comenzó esta locura de la pandemia estaba en Grecia, en Atenas, el mismo día que me regresé tenía planeado hacer allí el video de El amor de mi vida. Nos levantamos a las 3:30 de la mañana, ya estaba en proceso de maquillaje y fue cuando recibimos la información de que si no volábamos de inmediato no íbamos a lograr ingresar a Colombia por el cierre de los aeropuertos, así que nos fuimos hasta Miami y ese mismo día hicimos el video. Al otro día ya estaba en Medellín”.

“Así no haya presencia física contamos con la tecnología y eso me ha posibilitado seguir con mi carrera, lanzar mi música. La gente en estas situaciones se ha vuelto mucho más digital, lo que significa que la música sigue hacia adelante. Estoy muy emocionado con este lanzamiento”.

“ Fueron como cinco horas de maquillaje, lo hicimos en Miami, en un calor infernal. Tener esa caracterización no se la deseo ni a mi peor enemigo. Fue un proceso muy difícil que valió la pena. La verdad es que no me había visto en todo el proceso y cuando me paré frente al espejo me sorprendí mucho porque me parecía mucho a mi abuelo, al papá de mi mamá, fue muy impactante y cuando terminamos la mayor alegría fue quitarme todo ese maquillaje”.