Maluma estrena el video de La Reina, la canción dedicada a las mujeres

Las mujeres elegidas para hacer parte de este proyecto, que se rodó en Medellín, tienen diferentes discapacidades, pertenecen a minorías, tienen síndrome de down, vitiligo, obesidad o enanismo, todas con historias cargadas de superación y aceptación.

Cada una de las 17 protagonistas modela, canta, baila, brillando con luz propia ante la cámara, al ritmo de la canción, mientras que Maluma solo aparece al principio y al final del video, en su rol de director. Ellas son las que brillan.

“Las sensaciones son todas positivas, hay mucha sensibilidad, me parece que Juan Luis (Maluma) logró gracias a este canción sensibilizarnos ante una realidad de la que no podemos ser ajenos, que pese a las diferencias lo que importa es lo que somos y hacemos por el otro. Me siento feliz y orgullosa de que él sea vocero de nosotras y que de cierta manera nos represente y nos permita alzar la voz”, comentó Manuela Londoño, hermana del artista, durante el lanzamiento de La Reina.