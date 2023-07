Con no más de 10 años de carrera en Hollywood, en su filmografia aparecen títulos como El Lobo de Wall Street , al lado de Leonardo DiCaprio, y Érase una vez en Hollywood , con el mismo DiCaprio y Brad Pitt, y la dirección de Quentin Tarantino.

Pese al poder de estos títulos y a su admirado trabajo en ambos filmes, el portal www.sensacine.com considera que la mejor película de Robbie es Yo, Tonya, de 2017.

En el elenco estaban Tom Ackerley, Steven Rogers y Bryan Unkeless. El director fue Craig Gillespie,

“Una película más olvidada de lo que debería y que le valió su primera nominación al Óscar”, señalan desde www.sensacine.com

Le puede interesar: Barbenheimer: la pelea más allá de los memes

Recuento

Este es un top de los cinco filmes más famosos, antes del estreno de Barbie, en los que ha estado Margot Robbie:

1. Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood - 2019)