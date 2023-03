¿Cada cuánto debe bañar a su gato o a su perro?

SOBRE LOS GATOS

¿Se puede bañar a los gatos?

“Depende”, responde el especialista en comportamiento clínico animal Fredy Alberto Manrique López, pues según él, los gatos se acicalan a sí mismos. Sin embargo, un gato que tenga el pelo largo requiere más cuidado que uno que lo tenga más corto, aunque en ambos casos es indispensable que se tenga el hábito de peinarlos, pues al hacerlo se pueden evitar nudos y, por consiguiente, hongos, bacterias o lesiones alérgicas en su piel.

Por otro lado, muchas personas insisten en que “los gatos nunca se deben bañar”, sobre esto, el médico veterinario dice que “no todo es tan absoluto, lo cierto es que hacerlo de manera muy frecuente es completamente inadecuado”. Pregúntele a su veterinario qué es lo mejor.

¿Cada cuánto es recomendable hacerlo?

Se pueden bañar cada tres meses, máximo. No obstante Manrique advierte que “peinarlos o limpiarlos suavemente con trapitos húmedos son acciones más que suficientes al respecto”.

¿Qué precauciones se deben tener?

En cuanto al ambiente, lo ideal es que se pueda hacer en casa, “claro que si el gato está habituado a salir no habrá ningún problema, pero, ¿qué pasa cuando no? Que los gatos producen muchas feromonas faciales que esparcen por toda la casa que habitan y una vez se sacan, al no estar habituados generan procesos de agresividad ya que, al haber sido bañado, al regresar a su hogar, no reconoce sus propias feromonas”, apunta el especialista.

En cuanto a los jabones es bueno no hacerlo con champús para humanos sino con productos específicos para gatos, “porque los productos que nosotros usamos pueden ser corrosivos para ellos”.

En cuanto al secado, “hay que hacerlo muy bien, con una buena toalla y con la ayuda del sol, pero si se va a usar secador hay que hacerlo con extremo cuidado para no quemar al gato y para no estresarlo con su ruido”.

En cuanto al gato como tal es recomendado que tengan las uñas cortas y limadas “para que no nos hagan daño a nosotros y para que no se hagan daño ellos mismos”. Es importante protegerles los oídos (cubrirlos con algodón o evitar echarle agua en esa zona) para que no les vaya a dar alguna infección. Y también hay que tener mucho cuidado de no cortar o arrancar sus bigotes.

Para mantener a su gato aseado puede:

* Permitir que se acicale, pero estar siempre alerta para que no lo haga de manera excesiva porque se podría llegar a causar incluso heridas. “Un lamido excesivo puede ser producto de la ansiedad, el estrés o alguna infección”, añade Manrique.

* Evitar que se le hagan nudos en su pelaje.

* Si sale cotidianamente a la calle, limpiarlo con un trapito húmedo cada semana.

* Mantener siempre su caja de arena libre de materia fecal.

* No usar perfumes o talcos porque esto les puede ocasionar problemas de agresividad, ansiedad o miedo o alterar de alguna forma su conducta debido a sus olores.

* Si usted no sabe cortarle las uñas, invite a alguien que le enseñe a hacerlo para que no le cause dolor.

* No drenar sus glándulas perianales o adanales porque al hacerlo pueden presentar irritación.