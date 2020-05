Los Días del Libro empiezan hoy, y llegan hasta su casa

Por ese túnel a veces no había como pasar: eran tantos tratando de devolverse con un libro, picando entre librerías y editoriales de la ciudad a ver cuál era esa compañía con la que iban a regresar. Y luego, al salir de esos de techos blancos había gente comiendo helado y otra tirada en unos puffs de colores leyendo o conversando. No había nada más feliz que encontrarse por azar al amigo que no se veía hace tiempo, o huir de la lluvia, que se le daba por hacer visita. Así fueron los Días del Libro hasta 2019.

Cada año es la primera actividad de los Eventos del Libro, de las tres grandes que se hacen (sume Parada Juvenil de la Lectura y Fiesta del Libro). Es una pequeña fiesta que resalta las tradiciones populares y el talento propio, porque las editoriales y librerías son las de la ciudad. “La esencia de los Días del Libro es, además de fomentar la lectura, activar las librerías locales”, explica Ana Piedad Jaramillo, la nueva directora de los Eventos.

Se hacía (o hace, ya verá por qué) en una calle de Carlos E. Restrepo, con carpas y actividades al aire libre. Antes era en todo el parque del barrio, en esa calle larga, pero se les quedó pequeño: desde 2017 se bajaron una cuadra, más cerca de la Biblioteca Pública Piloto, donde hay más espacio. En este 2020 suman 14 ediciones, y aunque la intención es la misma, lo local, el barrio hay que imaginarlo esta vez: Carlos E. Restrepo va a estar, también los túneles y las zonas de lectura, pero en un mapa interactivo que los usuarios recorrerán sin salir de casa.

Un clic para visitar esa librería, otro para antojarse de un libro, uno más para comprarlo y esperar que haga su recorrido hasta la casa. Un clic para ver un fragmento de Velada Metafísica del colectivo Matacandelas, como un homenaje al escritor y filósofo Fernando González en su cumpleaños 125, un clic para leer Las aventuras de Pinocho, que podrá descargar, un clic para escuchar a los narradores en el Cuentódromo, un clic para bailar con un concierto. Clics, en fin, para recorrer las 117 librerías, navegar por los 23.400 títulos disponibles (tal vez no le alcance para tanto), asistir a los siete conversatorios y escuchar a los 19 invitados.

La cuarentena obligatoria no canceló los Días del Libro, solo serán diferentes en formato: son virtuales. Ana Piedad señala que no querían que fueran solo unos eventos digitales, sino tener una plataforma para recrear lo que pasa en el barrio en mayo, que se sintiera y se pudiera imaginar. “Es un desafío porque va a ser la primera vez que se hace de manera interactiva. Creo que va a funcionar bien, es muy amigable, y esperamos que en el futuro sea 3D”.

Detrás está la idea de llegar a casa, dice la directora: si no se puede ir a Carlos E., Carlos E. va a donde los lectores estén. “Es cambiar la comunicación sin que se pierda la esencia, que las personas se sientan cercanas a las distintas actividades y puedan participar, interactuar”.

Fue un trabajo en tiempo récord, dice, con los amigos del libro. Una construcción colectiva con aliados, comités asesores, las bibliotecas, las cajas de compensación. Han tenido un chat constante con las librerías, “es increíble la ayuda. Antes había rivalidad, hoy hay solidaridad”. Lo muestra la cifra: el año pasado participaron unas 70, este aumentaron 40. Incluso ya planean una plataforma en la que estén todos.

Alejandra Cifuentes, de El Acontista, lo explica así: “Es un reto y una experiencia que vamos a vivir todos, porque la gente está acostumbrada a hacer el paseo, a lolear, a antojarse, a comprar, y van con amigos y familia. Ahora será desde la virtualidad y desde la casa o donde los coja el momento, pero es una experiencia que tenemos que vivir y aprender, nos tenemos que cuidar. Al menos no vamos a perder Días del Libro”.

Carlos Gaviria, de Pulso & Letras Editores, añade que si bien nada reemplaza el contacto humano, como es importante cuidarse y prevenir, hay que aprovechar que se tienen las herramientas. “Los formatos que lleguen a más personas son todos bienvenidos. Es un acierto no privar a la ciudadanía de un espacio de encuentro y conocimiento, sino llevarlo a una plataforma para acceder a él”.

El año pasado, en 22 horas (dos días), recibieron 23.000 visitas aproximadamente. Esta edición tiene tres días y esperan crecer a 70.000 visitas por día (incluyendo vistas a la página y los streamings por YouTube), aprovechando que por Internet pueden entrar más usuarios, no solo de Medellín. La virtualidad, de todas maneras, y lo sabe Ana Piedad, rompe las fronteras.