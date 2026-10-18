Medellín Music Lab: así se forman los Juanes, Karol G y Crudo del futuro

Medellín es una ciudad especialmente musical. Fue el epicentro de la industria discográfica a mediados del siglo pasado, ha sido fundamental en el desarrollo de diversos géneros musicales tan variados como la salsa, el metal, el punk, el rap y el reguetón. Además, se ha consolidado como escenario de grandes conciertos. Todo esto hace que cada vez más personas quieren dedicarse a la música en cualquiera de sus facetas. Por eso, la Alcaldía se ha empeñado en tener un papel cada vez más activo dentro de la industria. Lea aquí: Scifu: arte en defensa de la ternura radical El programa bandera de esta apuesta es Medellín Music Lab, una estrategia que nació en 2024, como parte del plan de desarrollo, para acompañar, formar e impulsar a los jóvenes. En un principio estaba pensado para personas de 14 a 28 años, pero a partir de este año está abierto a personas desde los 14 años en adelante. El programa, que hace parte de la Secretaria de Juventud, funciona como una ruta. Lo primero son las convocatorias públicas: los escogidos pasan a un proceso formativo. Los mejores de ahí pasan a los campamentos creativos y, finalmente, a una incubadora de talento, que se hace en alianza con Hybe, la productora surcoreana detrás del grupo de K-pop BTS, que se encarga de la distribución de la música e invierte alrededor de 20 mil dólares por artista. Todo el proceso es gratis. El programa cuenta con alrededor de 5.000 millones de pesos anuales. Este año, de los cerca de 3.000 artistas que participaron en las convocatorias, llegaron tres al proceso con Hybe: Gomi, Majo Revés y Pau Vergara. La idea de esta ruta es pavimentar un camino que vaya de lo público a lo privado, para que los participantes logren insertarse en la industria. Incluso para las personas que no llegan al final del proceso, el programa abre otras posibilidades dándoles visibilidad a través de eventos públicos y privados. Medellín Music se desarrolla en alianza con las Secretarias de Cultura, Turismo y Desarrollo económico. “Nosotros queremos posicionar a Medellín como capital creativa y de entretenimiento, por eso buscamos hacer alianza con los eventos que se desarrollan en la ciudad, desde los más pequeños hasta los más grandes, como EDC, que acabó de pasar; Tomorrowland, La Solar, Feria de Flores, Semana de la Juventud”, dice Ricardo Jaramillo Vélez, Secretario de Juventud.

Y agrega: “Lo que buscamos es que nuestros artistas puedan estar dentro de la parrilla de estos eventos. En EDC, por ejemplo, se presentaron 17 DJs locales que en su vida soñaron con presentarse en un festival de esta categoría... Realmente da mucho orgullo ver como podemos no solamente hacer la formación, sino también la conexión y la visibilización que es lo que necesita finalmente un artista”. El año pasado y contando sólo shows para privados, esta iniciativa logró generar más de 200 millones de pesos para los artistas. Desde el inicio del programa en 2024 han formado y acompañado más de 950 proyectos musicales. Para participar en estos eventos, no todos los artistas recorren la ruta de Medellín Music Lab, sino que se vinculan a través de otro de los grandes proyectos musicales de la Alcaldía: los estudios públicos de grabación. “Cada tres meses hacemos listenings partys (fiestas de escucha) donde visibilizamos las 9 mejores canciones que se hicieron en los estudios y a esos 9 artistas les ayudamos en pauta digital, a conectarse con diferentes disqueras y les damos las herramientas para que ellos puedan volar solos”, dice Jaramillo. Medellín Music Lab es una ruta en doble vía. La industria musical va mucho más que de artistas, por eso el proyecto tiene una ruta aparte para los roles complementarios, pensado para quienes quieren ser managers, audiovisuales o encargarse del marketing. El proceso es muy similar: empieza con las convocatorias públicas, pero desemboca en unas prácticas laborales con diversas empresas del sector. Otra de las iniciativas del proyecto es llevar algunos de los artistas que se presentan en los grandes eventos de ciudad a los barrios de manera gratuita. Lo hicieron con Tomorrowland llevando al dúo italiano Mind Against a la Comuna 3 y lo repetirán con Rituales.

La ruta de Mariana

Mariana Yanguas supo que quería ser cantante desde que era una niña, soñaba con ser como Michael Jackson. Nadie en su familia es músico, pero ella nunca se ha imaginado haciendo nada distinto que no sea estar en un escenario cantando o bailando. Grabó su primer canción a los 15 años, ese fue su regalo de cumpleaños, pero no le terminó gustando mucho. “Uno como cantante busca sacar sus canciones, pero encontrar ese productor o esa persona que te ayude y te haga sentir cómodo es muy complicado. En cambio, con la canción que saqué este año me sentí súper tranquila porque con el productor nos hicimos amigos inmediatamente, fue un proceso increíble”, cuenta Mariana, cuyo nombre artístico es Yanguas, como su apellido. Esa última canción que menciona es Mi Primer Amor, una canción que trabajó al lado del compositor David Benítez, a quién conoció en Medellín Music Lab. Mariana se presentó a la convocatoria de este año, pasó, hizo la primera fase de formación y quedó por fuera del proceso, pero siguió desarrollando su proyecto por su cuenta y en una presentación que hizo en su barrio conoció a David Benítez, compositor y productor. Él le propuso que trabajaran juntos un par de canciones que ya tenía. Así nació Mi primer amor. Todo el proceso de grabación lo hicieron juntos en uno de los estudios públicos de la ciudad, por eso los escogieron para el compilado que Medellín Music Lab publicó en su perfil de Spotify el 24 de septiembre. Las canciones fueron grabadas entre el 1 de mayo y el 19 de junio en estudios públicos. “Un equipo especializado evaluó las canciones a partir de criterios de composición, interpretación y potencial, y seleccionó las nueve que harán parte de esta primera etapa de lanzamientos”, dice el comunicado de la Secretaría de la Juventud. “Yo quedé contenta, es una oportunidad súper buena y es una confirmación de que vamos por el camino correcto”, dice Mariana.

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