En 1965 el guitarrista Eric Clapton abandonó The Yardbirds, cansado de la variante pop que había seguido la propuesta musical del grupo. El resto de los músicos se enfrentó a un dilema de quilates: ¿cómo reemplazar en la guitarra a quien los jóvenes de Londres consideraban el mejor guitarrista del rock? La respuesta resultó sencilla: dándole la responsabilidad a Jeff Beck, otro músico tocado por las musas. Y con el tiempo, tras la salida de Beck, llegaría al grupo Jimmy Page. De esa forma, The Yardbirds pasó a la historia de la música del siglo XX como el grupo de los guitarristas geniales.

Le puede interesar: La pianista y cantante española Sheila Blanco se presenta en Medellín

No fue la única vez que las carreras de Clapton y Beck se alternaran. Ambos, por ejemplo, trabajaron con Roger Waters tras su ruptura con Pink Floyd: el primero fue la guitarra líder en The Pros And Cons Of Hitch Hiking mientras el segundo cumplió esa función en Amused to Death. Más allá de estas coincidencias, la amistad de Clapton y Beck hizo que en numerosas ocasiones compartieran escenarios y grabaran canciones. Tan estrecho fue el vínculo entre ambos, que tras la muerte de Beck, Clapton ha organizado un par de concierto en su homenaje, que tendrán lugar el 22 y 23 de mayo de 2023 en el Royal Albert Hall de Londres.