“Este concierto será una oportunidad única para que los fans disfruten de la energía envolvente y las melodías contagiosas que han convertido a Morat en un fenómeno musical. La banda promete ofrecer una actuación vibrante, creando una experiencia

emocionante que perdurará en el corazón de todos los asistentes”, señalan desde Diomar García Eventos y GTS, organizador del show.

Morat había anunciado en septiembre pasado un par de recitales en Bogotá, en el estadio El Campín, para el 6 y 7 julio de 2024, ya con boletería agotada.

Nueva canción

Tras el lanzamiento de Feo, nunca Volvieron y la más reciente y sorprendente Someone I Used To Know junto al británico James TW, la banda colombiana Morat sigue dando forma a su nuevo proyecto con Demasiado Lejos, una balada para echar de menos que suena al más puro estilo de los bogotanos.

“En algún momento, en otra de sus versiones, la pensamos para algún disco pasado, pero era necesario darle el tiempo de madurar y de evolucionar hasta llegar a ser lo que es hoy, y qué bueno que lo hicimos. A lo que llegamos fue a una canción con una estructura de energía particular, distinta a lo que solemos hacer, pues por lo general las canciones suben, bajan, explotan, se calman, y parte de la magia es jugar con los distintos niveles para sorprender a quien las oye, pero no en este caso”, explican sobre el tema.