Nacido como Víctor Rivera Rosado en Carolina, Puerto Rico, en 1988, Alexio alcanzó la fama en 2015 con su tema Tumba la casa.

A lo largo de su carrera, colaboró con destacados artistas del género urbano como Daddy Yankee, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Farruko, Delaghetto, Kevin Roldan y Ñengo Flow, entre otros, reseñan desde Billboard

El artista había revelado que tras un cirugía de extirpación de tumor no le recetaron quimioterapias y eso agravó su salud.

“Los dolores llegaron a un punto en que un día, en un aeropuerto, ya no pudo caminar y fue auxiliado con una silla de ruedas: Cuando despierto al otro día mis piernas ya no funcionaban, ya no sentía mis pies, ya no podía caminar. Estuve cuatro meses inválido y sin sentir mis piernas”, narró en una entrevista que publicó Univisión.

Le recomendamos: Penelope Robin y Angel Bleu, dos gringas que vinieron a cantar reguetón a Colombia

Daddy Yankee, uno de los artistas con los que hizo colaboraciones, posteó en sus redes sociales:

“Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mí será para toda la vida. Porque cada vez que hablábamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía. De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital me enseñaron mucho a cómo afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, Siempre en DRIVE! Pa’l frente pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli, pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva. Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón. Descansa en paz!!”