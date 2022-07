Darío Gómez, con la amabilidad de siempre, le respondió todas las inquietudes a Bottina, le habló de su carrera en la música popular, de cómo había llegado a la gente y cómo lo que más le gustaba era interactuar con la gente e ir a los pueblos , “y me acuerdo que dijo una frase que cobró después mucho sentido, ‘el artista se debe a su público, al contacto con el público’, en realidad uno vive para el público y él lo hacía y no dejó de hacerlo jamás y cumplió esa premisa que tenía para su vida.

Bottina recuerda su emoción: “Yo estaba muy emocionada porque yo lo que más quería era que él grabara, pero don Darío no era un personaje de la novela sino sus canciones. Siempre que aparecía don Darío en la novela era como una ensoñación , siempre parecía así. No había muchas escenas con él directamente, siempre era él solo, cantando, como el espíritu de las canciones representadas en él”.

Darío Gómez también era muy abierto con la historia de sus canciones, hablaba de la historia de Daniela -que le compuso a su nieta-, “las contaba él muy desparpajadamente, muy confiado, abría su corazón como compositor”.

Su elegancia también encantaba en el set de la novela, sus trajes de telas brillantes, “era bastante pulido, sencillo al hablar, pausado, usaba palabras sencillas, pero tenía a la vez una forma de hablar muy elegante”, cuenta la artista.

Su contacto con él continuó años después de que terminara la novela en algún espectáculo, y “justo este año, cuando fui a Medellín con Chavela por siempre Vargas lo invité”, pero lastimosamente Darío Gómez no pudo ir. “Me dijo: ‘mijita, no puedo, tengo un show, pero me gustaría verte Adrianita’, me perdí esa visita”, dice Bottina, me hubiera parecido fabuloso que hubiera visto este espectáculo.

Para la cantante y actriz hay un duelo colectivo, sobre todo en Antioquia, “cuando se le va un coterráneo con tanta importancia y tanto legado duele el corazón”, ella precisa que ha estado muy triste desde que supo la noticia, “porque finalmente para mí fue un padrino en la música popular y lamento mucho esta pérdida”, concluyó.