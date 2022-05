Aquí hace de otro gángster, muy a su estilo, aunque recordó que no había hecho tantos papeles de este tipo como parece.

Hace un año, Liotta habló con EL COLOMBIANO en medio de la promoción de la película No sudden move, en la que participó al lado de Don Cheadle y Benicio del Toro.

Ray Liotta en su papel en No Sudden Moves. FOTO Cortesía HBO MAX

La película era dirigida por Steven Soderbergh y Liotta contó cómo quiso participar en ella porque le gustó el guión y porque además quería trabajar con Soderbergh.

Sobre la evolución de los gángster, habiendo interpretado a uno de los más famosos en la historia del cine, nos contó que en realidad interpretó más a policías corruptos que a gángsters. “Esta es solo la tercera vez que interpreto a alguien que estaba en una mafia e incluso en Goodfellas no estaba en la mafia, solo estaba trabajando con ellos”, aclaró.

Sobre este tipo de personaje dijo que cada uno tiene su propia historia individual “que nos dicen que hay ciertas coincidencias o cosas que el género exige”, pero que en su caso fue mucha diversión ya que no era una persona violenta. “Nunca he estado en una pelea para interpretar a alguien así. Mis amigos se reirán de eso, porque saben que es así”, nos dijo en ese momento.

Sobre la sombra de Goodfellas y si había sido una marca en su vida de esas de las que es difícil escapar o más bien le generaba orgullo haber participado en una de las mejores películas jamás realizadas, manifestó que no podría responder eso y trajo a colación una frase de Humphrey Bogart quien alguna vez dijo que si un actor participa en una película que pase a la historia, sin fecha de vencimiento, era un privilegio y que eso no pasaba mucho.

“Tuve la suerte de estar allí, como en ese campo de sueños y de que la película todavía tenga una audiencia, aún hay personas que se me acercan por esto, pero he hecho otras cosas. Creo que superé lo de Goodfellas, solo esperé, puedo decir que esperé demasiado para no hacer algo como Goodfellas”, concluyó.