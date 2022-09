En 1960, con el estreno de Sin aliento Godard pateó el tablero: la película –por su montaje e historia– transpira la irreverencia y la juventud que marcaría esa década. El relato –pensado por otro artista del celuloide, François Truffaut– sigue los pasos de un delincuente de poca monta, encarnado por Jean Paul Belmondo.

El amor y el azar le tuercen los planes al buscavidas –termina por matar a un agente de tránsito– en uno de los giros trágicos de los héroes de los sesenta. El filme deja en evidencia lo estrecha que le resultó a la generación nacida en los cuarenta la vida burguesa de sus padres y ancestros. Con este filme, Jean Luc ganó el Oso de Plata a la mejor dirección del Festival de Cine del Berlín.

Ese mismo año filmó El Soldadito, protagonizado por la que sería su esposa y musa durante varios años, la actriz Anna Karina. En 1968, después de apoyar con entusiasmo las manifestaciones del mayo francés, filmó Sympathy for the Devil, un documental en el que intercala imágenes de The Rolling Stone en el estudio de grabación con fragmentos de discursos políticos. La obra equipara al arte con la política, confiriéndole a la revolución un elemento estético.

