A los pocos días de la muerte de Matthew Perry —el actor que dio vida a Chandler en la mítica Friends— el mundo del entretenimiento recibe la sensible noticia de la muerte de otro actor. En este caso se trata de Tyler Christopher, que saltó a la fama televisiva gracias a sus papeles en General Hospital y Days of Our Lives. El actor, que fue esposo de Eva Longoria entre 2002 y 2004, estaba a pocos días de cumplir 51 años.

Le puede interesar: The Crown, Higuita y Robbie Williams, noviembre llega cargado de estrenos en TV y plataformas

El representante de Christopher, Chi Muoi Lo, manifestó su pesar y consternación por la noticia. “Estoy devastado por su pérdida. Era un actor muy talentoso y, lo que es más importante, un amigo increíble. Mi corazón está con sus amigos y familiares que lo amaron tanto”, le dijo a la prensa internacional.

También Maurice Bernard, que fue compañero de set de Christopher en General Hospital, expresó su dolor y ponderó el talento del recién fallecido. “Tyler era un individuo verdaderamente talentoso que iluminaba la pantalla en cada escena que interpretaba y disfrutaba llevando alegría a sus seguidores a través de su actuación”.