Museos que abrieron sus colecciones en internet

Durante el cierre temporal de los museos de Estados Unidos, esta institución ubicada en Washington habilitó recorridos virtuales por tres exhibiciones. True to nature, pinturas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con artistas emergentes europeos como Jean-Baptiste-Camille Corot, John Constable, Simon Denis, Jules Coignet y André Giroux. Degas at the Opéra, dedicado al pintor francés impresionista Edgar Degas (1834-1917), conocido por sus trabajos al óleo de bailarinas. La exposición hace énfasis en sus espacios y las personas involucradas en la próspera vida teatral del París del siglo XIX.

En Raphael and His Circle presenta 26 grabados y dibujos del pintor y arquitecto italiano Raffaello Sanzio, conocido como Rafael, una de las figuras más citadas del arte clásico occidental. Cada exhibición está acompañada de audioguías, artículos y videoconferencias que complementan la visita virtual.