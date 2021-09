Aunque desde el pasado 26 de agosto habían dado pistas a través de sus redes sociales, este jueves, desde la torre ArcelorMittal Orbit, en el Parque Olímpico de Londres 2012, la clásica agrupación de los setenta presentó su nueva propuesta musical, Abba Voyage.

El cuarteto compuesto por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson presentaron parte los dos primeros sencillos "I Still Have Faith In You" y "Don´t Shut Me Down". El resto del álbum, que contendrá diez canciones, saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre.

Durante el lanzamiento que fue retransmitido por YouTube, relataron cómo fue reencontrarse en el estudio. Advirtieron que la idea era producir un par de canciones, pero que fue inevitable que surgiera un álbum completo, por la cantidad de recuerdos y memorias que florecían. "Parecía que no había pasado el tiempo", admitió Ulvaeus.

Así mismo, confesaron sentirse orgullosos del trabajo realizado, pero aclararon que "Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido a nuestra edad".