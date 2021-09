Era un plan de familia en pandemia: poner música en la casa para sobrellevar el encierro. Ahora es, para Daniel Agudelo, un camino de éxito y reconocimiento.

“Cuando inició todo esto de la covid-19 hicimos un pacto en la casa en el que cada uno, con lo que sabía hacer, íba a armar planes en familia. Yo ponía música casi que todos los días y un fin de semana mi hermano me dijo que si podía compartirla con los amigos y el tema fue una locura, se volvió viral, es algo que la gente se apropió, no fue nada planeado ni por negocio”, cuenta el DJ.

Conocido como Agudelo 888, este paisa recorre hoy los grandes escenarios con su propuesta Puestos Pal Perreo. Hace un par de semanas estuvo con J Balvin en Baja Beach Fest 2021, en México, donde asistieron más de 30.000 personas durante dos días.

En un par de semanas estará en Las Vegas (Estados Unidos), durante un mes, con nueve presentaciones en Neon Party, donde también estará Balvin y otras grandes figuras de la música urbana.

“Sería un mentiroso donde dijera que no me sorprende lo que está pasando, porque muchos lo han luchado y todavía no se les ha dado y que a mí se me dé es un sueño, que aunque sé que falta mucho camino por recorrer me tiene feliz”, cuenta Agudelo 888.

A propósito de su nombre artístico destaca que quiso mantener su identidad, en este caso su apellido, a lo que sumó el número con el que siempre corría en las competencias de motos, su otra gran pasión.