El día que Alberto Cortez estrenó el Teatro Metropolitano

Cuando la voz del cantautor Alberto Cortez se agotó aquella noche de junio de 1987 un aplauso frenético retumbó en todos los rincones del recién estrenado Teatro Metropolitano de Medellín.

El artista contempló en silencio la ovación y se agachó para besar el escenario sobre el que había regalado lo mejor de su producción “sueños y quimeras”, a la que calificaba como una niña mimada que le había sacado varias canas.

La escena la describe la cronista Marta Luz Posada, quien para ese entonces trabajaba en la sección Culturales de El Colombiano, y quien acudió al evento que fue uno de los grandes espectáculos que trajo la apertura del Teatro Metropolitano (abrió sus puertas en febrero de ese año):

“Un concierto de él era un poema. Fue un ser grande que se entregaba al público y que sacaba todo el sentimiento que hoy todavía seguimos cantando”, recuerda la reportera, 32 años después del recital.

Luego, tuvo oportunidad de entrevistarlo personalmente y el cantante la recibió con un aspecto descomplicado - incluso sin zapatos - donde mostró la faceta humana del artista:

“Unos jeans cómodos y calcetines rojos sin zapatos le daban el aspecto de un señor serio que está en la sala de su casa recibiendo a un amigo de confianza. Más que descortés como dijo alguien, nos parece un hombre vívido, ubicado, seguro, sereno, con una obra hecha con peso pero sin concluir, por suerte para todos”, relató en la entrevista la reportera, quien no pudo asistir al concierto que en 1991 dio en la capital antioqueña Cortez junto a su compatriota, y también leyenda, Mercedes Sosa.

Dos décadas después, cuando Cortez se preparaba para una nueva gira por Colombia después de muchos años sin volver al país, el turno para entrevistarlo fue del periodista Mario Duque, quien además lo admiraba desde niño cuando había asistido a un par de recitales de la mano de su padre:

“Me sorprendió la amabilidad con la que atendió la llamada y la calidez con la que respondió a las preguntas”, recuerda el reportero que destaca la elegancia (siempre de negro) con la que vestía Cortez en los conciertos y la performance que hacía cuando interpretaba Castillo en el aire.

En aquella oportunidad, ya cuando Cortez pasaba los 70 años, dejó para el recuerdo varias frases en las que reflexionaba su carrera musical, recordaba a su amigo entrañable, Facundo Cabral, y esquivaba el tema político:

“¿Qué nos queda si no son los sueños? Una persona que no sueña es un bulto sospechoso. Imagínese que no podamos pensar, que no tengamos ilusiones, comprar una casa, viajar cada vez más lejos, escribir un libro, construir castillos en el aire...”

Este jueves se fueron a otro lado los sueños de Cortez, a los 79 años, pero quedó el invaluable legado artístico en esa mezcla nostálgica entre música y poesía.