¿Qué come Alejandro Lerner antes de un concierto?

“Por lo general muy poco, y lo que más me gusta es comer pavo fileteado, liviano, me hago un sánduche y con eso esta bien. Cuando yo empecé a ganar dinero mi forma de celebrarlo era comprar un sánduche de pavito y ahora por las dudas lo sigo pidiendo. No soy más exigente que eso, me gusta que haya comida para todos, que coma bien mi banda, mis asistentes, la gente que arma y desarma el escenario, siempre me preocupo de eso porque ellos son los primeros que llegan y los últimos que se van. No somos estrafalarios para nada, yo tomo agua, no tomo alcohol, depende de en qué país estamos hay empanadas o alguna comida tipica”.

¿Le es difícil conciliar el sueño después de un concierto? “Por lo general quedan los motores acelerados, pero sobre todo de felicidad, de excitación, pero sé descansar, usualmente no tengo ese problema”.

La canción que siempre le piden en un concierto...

“Gracias a Dios creo que tengo el privilegio de que puedo seducir a la gente con muchas canciones: Todo a pulmón, Secretos, Después de ti, Amarte así, Volver a empezar, No hace falta que lo digas, todas esas canciones las van a escuchar en el concierto en Bogotá”.

Él último concierto al que fue como asistente...

“Fui a ver a Greenday en un estadio de fútbol y me encantó, yo soy muy rockero, cuando manejo me gusta escuchar a AC/DC y a los Beatles, la música de hoy, a veces me gusta escuchar también Blues”.