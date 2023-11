Laura tiene el pelo azul y 38 tatuajes en su cuerpo. No se parece a Shakira ni tampoco lo pretende y eso lo deja claro para el concierto de hoy a las 8:00 p. m. en el Teatro de la Universidad de Medellín, el Shakira tributo filarmónico: “La gente tiene instaurado que todo es imitación y no, un tributo es un homenaje a la carrera de alguien, mas no una imitación, que es demasiado difícil. La gente me dice que no me veo como Shakira, claro que no, soy lo más diferente de la vida a ella”.

El reto de Laura al cantar hoy es enamorar a la gente de este tributo con algo que no es Shakira y no se parece, “pero que es una interpretación que sale del corazón”.