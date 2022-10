Le siguen de cerca, con cinco nominaciones cada uno, Adele, Harry Styles y The Weeknd, incluido el de Artista del Año.

Cabe destacar que además de Sebastián Yatra también están los otros artistas colombianos que participaron en Encanto, específicamente quienes interpretaron la canción We don’t talk about Bruno : “Carolina Gaitán, Mauro Castillo , Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco de Encanto”, se especifica en las nominaciones.

Aquí un listado de los nominados en las principales categorías:



Artista del año

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Nuevo artista del año

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Colaboración del año

“We Don’t Talk About Bruno” - Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco de Encanto.

“Cold Heart – PNAU Remix”- Elton John & Dua Lipa

“WAIT FOR U”- Future ft. Drake & Tems

“INDUSTRY BABY”- Lil Nas X ft. Jack Harlow

“STAY”- The Kid LAROI & Justin Bieber

Gira favorita

Bad Bunny

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

Video musical favorito

“Easy On Me”- Adele

“Me Porto Bonito”- Bad Bunny ft. Chencho Corleone

“As It Was”- Harry Styles

“INDUSTRY BABY”- Lil Nas X ft. Jack Harlow

“All Too Well: The Short Film”- Taylor Swift

Artista favorito de pop

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artista favorita de pop

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Duo o grupo favorito de pop

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum favorito de pop

“30” - Adele

“Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny

“Renaissance”- Beyoncé

“Harry’s House” - Harry Styles

“Red (Taylor’s Version)” - Taylor Swift

“Dawn FM”- The Weeknd

Canción favorita de pop

“Easy On Me” - Adele

“We Don’t Talk About Bruno” - Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco de Encanto.

“As It Was” - Harry Styles “As It Was”

“About Damn Time”- Lizzo

“STAY”- The Kid LAROI & Justin Bieber