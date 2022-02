No se habla, pero sí se baila con Bruno: la canción de Encanto en la cima de The Hot 100

La canción We Don't Talk About Bruno –parte de la banda sonora de la película Encanto– se ha convertido en un fenómeno de consumo de masas. Ahora encabeza la lista The Hot 100, de Billboard.

El tema está por encima de productos musicales de artistas de la talla de Adele, Justin Bieber, Ed Sheeran, Elton John y Dua Lipa.

We Don't Talk About Bruno marca algunos hitos: es la primera obra del músico Lin-Manuel Miranda en llegar a la cima de la lista, además es el segundo tema musical de las películas de Disney en hacerlo –el primero fue A Whole New World–.