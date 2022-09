Blessd: “Más felices que un verraco, contentos, agradecidos con Dios, y como lo dijo Ryan, es el comienzo de una nueva etapa como artistas, ya está todo vendido, así que el que no compró boletas ya se quedó por fuera”.

¿Cómo será el show, qué tienen preparado?

Ryan Castro: “La logística ha estado bravita, hemos preparado todo con mucho amor, verán cosas muy diferentes, tanto del show mío como de Blessd. Será muy diferente porque nosotros estamos acostumbrados a cantar en las discotecas, así nos formamos en Medellín, con formatos mucho más simples, y ahora venimos con algo más elaborado, con más gente en el escenario y una puesta en escena, así que la gente va a disfrutar de un show muy internacional”.

Blessd: “Ha sido complejo coordinar a tanta gente de los dos equipos, la idea es romperla y demostrar que en la unión está la fuerza, que vamos a dejar nuestras banderas en lo más alto”.

Los dos estuvieron de gira por Estados Unidos y Europa, ¿qué los sorprendió de esas presentaciones en el exterior?

Ryan Castro: “Es demasiado bonito ver gente que no habla nuestro idioma bailar y cantar nuestra música. Lo que más llena de orgullo cuando uno está en Europa, y yo que tuve la oportunidad de ir hasta Australia, es ver a tantos latinos resistiendo y a colombianos con nuestra bandera en los conciertos, eso me llena de sentimientos y de orgullo, porque en ese momentos nosotros nos convertimos en la conexión de ellos con su tierra, me llena de amor ver a la gente alrededor del mundo disfrutar de nuestra música”.

Blessd: “Es lindo porque uno conoce otras culturas, pero lo más bonito es que uno se enorgullece de ver tanto colombiano trabajando por su futuro, nuestra presencia es como llevarles, con nuestra música, un poquito de Bandeja Paisa. Agradecido con todas las personas del exterior, que están por fuera de sus casas, luchando para mandar platica para sus familias”.