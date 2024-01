Así celebra Bon Jovi los 40 años de su disco homónimo, el que catapultó su carrera

“No podemos creer que hayan pasado 40 años desde que lanzamos Bon Jovi, el disco que cambió nuestras vidas para siempre”, dijo Jon Bon Jovi, el vocalista y alma del grupo, originario de New Jersey, en su cuenta de Instagram.

Esta versión ampliada muestra la evolución de Runaway , desde la maqueta original escrita por Jon en un casete, el primer ensayo de la banda, una toma alternativa completa y una versión ampliada del primer éxito del grupo con una segunda guitarra solista “desgarradora”. También incluye una primera versión de la canción Come Back en la que Jon canta su idea para un solo de guitarra.

Desde hoy se puede escuchar, en todas las plataformas, el Bon Jovi Deluxe Edition , que contiene no solo el álbum original remasterizado sino además de un total de nueve temas extra, “incluyendo grabaciones de estudio inéditas y cuatro cortes en vivo desconocidos. Jon Bon Jovi ha coproducido Bon Jovi Deluxe Edition junto al ingeniero de sonido Obie O’Brien, que también ha mezclado el material extra”, detallan desde Universal Music.

Los temas en vivo que aparecen en esta edición de lujo se grabaron durante los conciertos del grupo en Tokio en 1985, que estuvieron disponibles por primera vez en la edición en CD Bon Jovi: Special Edition en 2010. “Los temas en vivo se han mezclado de nuevo para Bon Jovi Deluxe Edition y estarán disponibles en plataformas de streaming por primera vez.

Y eso no es todo. El próximo 24 de marzo se lanzará un exclusivo LP en vinilo color rubí de edición limitada y el 5 de abril también un casete de edición limitada.

“Remasterizado a partir de las cintas originales, la edición limitada en vinilo color rubí del LP original de 9 pistas del grupo, cuenta con un diseño de portada alternativo, una sobrecubierta de alta gama y una litografía exclusiva de una sesión fotográfica temprana de Ross Halfin”, dicen desde Universal.

Por último, la edición limitada en casete incluye todas las pistas originales del álbum “con un diseño mejorado que ahora incluye las letras de las canciones y la foto original del grupo de la funda interior del LP, elementos que faltaban en el lanzamiento original en casete en Estados Unidos”.

Bon Jovi vive un año de ensueño. El 2 de febrero, dos días antes de los Premios Grammy, será homenajeado como Persona del año por la Academia, para festejar estos 40 años de carrera.

“MusiCares está encantada de honrar a Jon Bon Jovi en la Gala Persona del Año 2024”, dijo Laura Segura, directora ejecutiva de MusiCares.



“Sus notables contribuciones al rock and roll no sólo han dejado una huella indeleble en la industria musical, sino también en los corazones de innumerables fans de todo el mundo. Además, su compromiso de larga data de ayudar a personas que padecen inseguridad alimentaria y no tienen vivienda nos inspira a todos. Estamos deseando celebrarlo a él y a las muchas formas en que ha marcado la diferencia en este mundo”.