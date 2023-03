La música de Dominique Maharaj llegará hasta la Luna

Retiro

Domenique se cansó de ser artista, de la exposición pública y de que toda la música sonara igual. En ese momento comenzó a trabajar con el productor paisa Juanito Cardona (que ha trabajado para Ozuna, Jessie Uribe y Manuel Turizo) un nuevo concepto musical, más acústico, más electrónico.

“No me gustó todo lo que se mueve detrás de un artista”, pero Juanito me convenció de hacer una nueva canción, que terminó siendo un álbum. Dejé de hacer guaracha y le apostamos a las baladitas y la electrónica. Hay géneros que no van conmigo, como lo urbano y lo popular”, dice Dominique, en un acento en el que combina palabras como “parce” con términos en inglés.

Todo su trabajo lo ha adelantado en el metaverso, al punto que no tiene videos de sus canciones en plataformas.

Fue así que la contactaron de la empresa Space Blue con propósito de componer y producir un tema para un NFT (Non Fungible Token) para el proyecto Artemis Mission –en el que irá la primera mujer de la Nasa- para llevar diferentes muestras de arte a a Luna, entre ellas un pieza de Pink Floyd.

“Primero me contactaron para componer y producir un tema sobre el proyecto, como una pieza promocional, y luego me dieron la opción de interpretarlo y ponerlo en el NFT, porque les gustó mucho”, comenta Dominique sobre la canción Fly High.

Este viaje del Artemis está programado para el año 2024.

Sobre el tema, el productor Juanito Cardona explica que combina sonidos electrónicos con el pop anglo, EDM, Tribal y House. En la canción Cardona no solo es productor, sino que por primera vez participa como cantante en un tema.

Con el aval de Space Blue subieron Fly High a plataformas, donde ha sido un éxito.