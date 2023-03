Natalia Jiménez llega a Medellín con Antología 20 años Tour

De la mano de Andrés Cepeda, con el que compartió el equipo de jurados de La Voz Kids y Senior 2021, Natalia Jiménez descubrió la riqueza de la música colombiana, por la diversidad de géneros, en especial por el porro.

A partir de ese momento, la artista española, nacionalizada mexicana, de 41 años de edad, se puso como meta llegar al país para celebrar los 20 años de su carrera musical, con una gira en la que interpreta los temas que han marcado su carrera, primero como integrante de la banda La Quinta Estación y luego como solista.

Este jueves 23 de marzo estará en el teatro de la Universidad de Medellín, mientras que el viernes 24 llegará a Bogotá, en ambas ciudades presenta Antología 20 años Tour.

La artista dialogó con EL COLOMBIANO acerca este momento en particular de su vida y lo que serán sus conciertos en el país

¿Qué representan este par de conciertos en Colombia?

“Colombia es un país que siempre me ha encantado, pero por diferentes circunstancias no había podido venir a hacer cosas, pero desde hace un par de años me propuse estar más tiempo en el país, porque ustedes llevan la batuta musical en Suramérica, si quieres que te escuchen en esta parte del mundo tienes que entrar por Colombia, además ha sido un público que desde que comencé mi carrera siempre me ha apoyado muchísimo y hacía mucho rato que no venía, por situaciones ajenas a mi carrera, así que estoy muy emocionada”.

¿Son 20 años en la música, pensó en su momento que su nombre y sus canciones fueran a tener tanto eco y vigencia?

“No, para nada, hace 20 años cuando comenzaba mi carrera estaba en México, recién llegada de España, con 22 años y no sabía lo que me esperaba, rezaba para que me fuera bien, porque había dejado todo en mi país y todo lo que conocía, sin tener relación con México, no lo había ni visitado, esa fue la aventura de mi vida y fue gracias a ese paso que todo cambió, el resto ya lo conocen”.

¿Por qué dejó España y se radicó en México?

“Nosotros (La Quinta Estación) llegamos con un contrato discográfico a hacer música en México, pero no sabíamos si nos iba a ir bien, llegamos un territorio totalmente desconocido, éramos cuatro españoles que nadie conocía, teníamos todo en contra, pero tuvimos la suerte que abrazaron nuestra música y una de nuestras canciones la pusieron en una telenovela (Inocente de ti) y a partir de ahí las cosas se hicieron más grandes hasta hoy”.

¿Cómo se da el paso del pop a la música regional mexicana?

“Cuando llegué seguí escuchando mi música en español e inglés, mi pop, pero cuando me radiqué de lleno y comencé a visitar los mercados locales, para ver lo que realmente disfruta la gente, me di cuenta de que se escuchaba mucha música regional, de banda y cumbia, sonidos que en mi vida había escuchado; descubrí a Juan Gabriel y a Rocío Durcal y me enganché con ese sonido, me identifique mucho.

Siento que en el pop puedo cantar y verme muy bien, pero en el regional me siento poderosa, es lo máximo, lo que más me gusta hacer”.

¿Qué tanto la conectan los sonidos colombianos?

“Cuando estuve en el programa La Voz, Andrés Cepeda me dio clases avanzadas de todos los ritmos del país, es increíble la diversidad musical que hay en Colombia, me encantaría pasar más tiempo acá y que Cepeda me siga enseñando, me fui superintrigada, en especial por el porro, porque me parece muy chistoso que en Venezuela digan que es de allá y que en Colombia digan que es de acá, así que me quedo en la frontera”.

¿Siente conexión con la música urbana?

“Creo que en la música debe haber diversidad, que aparecen nuevos géneros y figuras y eso al resto de artistas no nos afecta, mi público me escucha es por lo que yo les doy. Me alegra que haya una generación de música nueva y con seguridad en algunos años llegará algo más. Es interesante ver la mezcla de culturas que en lo urbano”.

¿Tras la gira viene un álbum?

“Vamos a grabar el álbum de Antología 20 años, vamos a hacer nuevas versiones de las canciones que he hecho con el grupo y las mías en todo este tiempo, que es lo que van a escuchar en el concierto de esta semana. Ese álbum y estos conciertos es una radiografía a cómo veo esas canciones después de llevar 20 años cantándolas”.

El concierto está programado para las 7:00 p.m., este jueves 23 de marzo en el teatro U. de M.

Los precios de las entradas son de 350.000, 280.000 y 170.00 pesos. Se pueden comprar en www.tuboleta.com