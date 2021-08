La cantante barranquillera celebra hoy este aniversario porque sin duda fue la canción que catapultó su carrera internacionalmente: “Feliz cumpleaños número 20 a Whenever, Wherever, uno de mis primeros lanzamientos en inglés! Nunca olvidaré cuántas puertas me abrió esta canción con nuevas audiencias en los EE. UU. y en el extranjero, ¡y los latinos no hemos parado desde entonces!”, escribió la barranquillera en sus redes sociales.

I’ll be there, and you’ll be near/ And that’s the deal, my dear”.

A que puede recordarse cantándola en inglés: “Whenever, wherever/ we’re meant to be together/

La historia de la canción

Primero llegó “Suerte”, la melodía en español, compuesta completamente por Shakira y luego su versión en inglés, “Whenever, wherever”, gracias a la colaboración con la barranquillera de Gloria Estefan y el productor Tim Mitchell.

Se oyen partes de música andina gracias al uso del charango, instrumento de cuerda originario de los Andes. La letra habla mucho de lo que Shakira estaba viviendo en ese momento y la relación que tenía con su novio de entonces, el argentino Antonio de la Rua:

Suerte que en el sur hayas nacido

Y que burlemos las distancias

Suerte que es haberte conocido

Y por ti amar tierras extrañas

o en inglés

Lucky you were born that far away so

We could both make fun of distance

Lucky that I love a foreign land for

The lucky fact of your existence

Whenever, Wherever fue el sencillo más exitoso en la carrera de Shakira hasta 2006 cuando llegó Hips don´t lie, pero sigue siendo una de sus canciones icónicas. Incluso la interpretó en medio del Superbowl el año pasado.

Los aficionados celebran en redes este aniversario y se sorprenden de que ya hayan pasado 20 años de este éxito que los hizo bailar y disfrutar a comienzos de siglo.