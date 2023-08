La demanda también alega que los gerentes blancos de la productora de Lizzo, Big Grrrl Big Touring, Inc.(BGBT), “a menudo acusaban a los miembros negros del equipo de danza de ser vagos, no profesionales y tener mala actitud”.

“Por lo general elijo no responder a las acusaciones falsas, pero estas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas ”, publicó Lizzo el jueves en redes sociales.

“Estas palabras no solo suenan familiares como tropos para menospreciar y desalentar a las mujeres negras de defenderse a sí mismas, sino que no se aplicaron las mismas acusaciones contra las bailarinas que no son negras”, señala la denuncia citada en el comunicado.

“Solo se le habló de esta manera al cuerpo de baile, compuesto íntegramente por mujeres de color, lo que le dio a los demandantes la impresión de que estos comentarios estaban cargados de animosidad racial y gordofobia”, agregó.

Las acusaciones resultaron particularmente sorprendentes dados los reiterados mensajes de Lizzo de amor propio y positividad corporal. La cantante no abordó las acusaciones hechas contra Quigley, pero negó explícitamente aquellas referidas al sobrepeso.

“No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente cuando te avergüenzan por el cuerpo todos los días y nunca criticaría ni despediría a un empleado por su peso”, dijo Lizzo.