El Checo Acosta lo pone ahora a bailar kizomba

Para el artista, conocido como el Príncipe del carnaval, es imposible no emocionarse cada vez que habla de este proyecto, del que está estrenando video. “Lloré cuando la escuché por primera vez, cuando la grabamos y cuando hicimos el video”, reconoce el músico, hijo del bolerista Alci Acosta.

Sobre su versatilidad y los riegos que asume en cada álbum o canción anota, “tengo la ventaja que la gente me cree porque tengo fama de loco”.

Sus referentes, sus espejos, además de su padre, son Carlos Vives y Celia Cruz porque, según expresa, se atrevieron a salir de lo habitual, a ponerle el sello personal a sus carreras.

“Siempre he hecho de todo, pese a que la gente me tiene de folclorista y carnavalero, he grabado salsa (Como te quiero), boleros de mi papá, merengues, reguetón, cumbia, y fusiones, hasta hice un merengue hip hop con Proyecto Uno hace años, por eso no me “rechinan locuras como Sharon”, puntualiza el creador de la popular Checomanía.