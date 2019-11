¿Cómo eligen canciones para proyectos digitales?

Hoy en la mañana (ver Informe) varios expertos estarán en Circulart hablando de cómo se toman las decisiones para que una canción esté en un proyecto digital, no solo televisión y cine, y qué se necesita para llevarlo a cabo.

Los 279 episodios de la comedia estadounidense The Big Bang Theory, que se vieron en Colombia a través de la cadena Warner Bros, hicieron reír al público con chistes nerdos de física cuántica y conflictos de amigos. Una de las claves de su éxito, que tal vez usted no notó durante las 12 temporadas, fue la música.

No son solo proyectos cinematográficos. Un ejemplo colombiano es el de la agrupación Bomba Estéreo. Su canción Soy yo, sencillo del álbum Amanecer, hizo parte del videojuego de Electronic Arts Sports, Fifa 16.

Los supervisores musicales son los que encuentran el sonido ideal para las plataformas de pantalla. Cine, televisión, publicidad, videojuegos y cualquier medio visual que necesite música.

“Ya sea con artistas o vocalistas, las producciones que tienen más de un par de canciones por filme o episodio, o que desean obtener el máximo provecho de su dinero, buscan que los supervisores negocien tarifas con los sellos y los editores”, explica John Bissell, quien ha supervisado trabajos como The Blacklist, Shrek, The Big Bang Theory y The Hurt Locker y comerciales para marcas como Cadillac, Nike, Hummer, American Express y Levis.

El experto señala que los temas se proponen según condiciones como el lugar, los personajes y las emociones que cada escena requiera. Se ubica directamente al artista o a empresas especializadas.

Diana Beas trabaja para Anthem Entertainment, una compañía editora, disquera y agencia de sincronización con sede en Estados Unidos e Inglaterra. Entre su labor está en ayudar a los supervisores a hacer la elección correcta de la música según los precios.

“Si el director creativo necesita una canción de reguetón y no importa el costo, le puedo mandar un tema de J Balvin y Maluma, pero también le puedo dar opciones más económicas con el mismo tono y vibe (ambiente)”, señala la agente.

Además de lo creativo, el supervisor también se encarga de lo económico y legal. Diana dice que luego de elegir el tema y negociar el valor, ellos adelantan requerimientos de uso, uno para la compañía o persona que tiene los derechos de autor y otro para la disquera, el artista o la empresa que tiene los derechos de grabación.

“En este documento están los detalles de dónde y cómo se puede usar el tema, en qué plataformas y para qué territorios el fragmento a usar y durante cuánto tiempo se puede explotar la canción”, dice.