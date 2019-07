Tres días de Ciudad Altavoz para empaparse de música local

Desde la idea de su nombre, Ciudad Altavoz se presenta como una opción maravillosa para conocer y promover el talento que se va forjando en Medellín y sus municipios aledaños. Este es un escenario que funciona como altoparlante para compartirle a la audiencia bandas locales que no en todos los casos gozan de una absoluta popularidad o difusión, pero merecen un espacio para ser escuchadas.

A partir de este viernes 19 de julio hasta el domingo 21, los curiosos de la música pueden dedicarse a conocer sonidos de la mano de grupos independientes cuyas propuestas encajan en el rock, el punk, el reggae, el rap, el metal, el core, la electrónica y la alternativa. La entrada será gratuita.

Este año, Ciudad Altavoz contará con 69 artistas en escena durante tres días. Se trata de un ejercicio de presentación y escucha que se divide por géneros y que en últimas llevará a otro escenario: el Festival Altavoz en noviembre, pues 28 de esos grupos se podrán presentar también en ese espacio respetado de la escena local.

El primer día de estos encuentros musicales gratuitos, el viernes 19, se desarrollará en dos lugares de manera simultánea. Desde las 3:30 p.m. el Parque de Los Deseos será la sede del rock, mientras que a esa misma hora los actos de rap llegarán al escenario en Carabobo Norte.

Entre las propuestas roqueras estarán La Banda del Bisonte, Lilith, Señor Naranjo, Braile, Dead Country Brothers y más. Por el lado del rap podrá escuchar a InfluMC, School MC, Medeck Line Music y Mono EK, entre otros. Depende de usted escoger cuál de los escenarios prefiere.

El sábado 20 de julio, el metal, core y electrónica/alternativa se dividirán en tres lugares diferentes. El Parque de los Deseos será el lugar destinado para el metal con artistas como Ravendark, Mantra Cornuta, Neblina, Atria y más.

Por otro lado, Carabobo Norte recibirá al core con grupos como Somos Miedo y Fuera de Foco y por último, Teatro Pablo Tobón Uribe recibirá Felisa, Los Gemelos Siniestros, Estación Caribe y otras bandas. En las tres locaciones el horario de los conciertos empezará 2:30 p.m.

El último día de Ciudad Altavoz, domingo 21, podrá escuchar ska y reggae en el Parque de los Deseos y punk en Carabobo Norte. El horario de la jornada también empezará a las 2:30 p.m.

Representando al ska y el reggae, Risen, Gua-Ska, Feel No Way y Asuntos pendientes son algunas de las bandas que tomarán el escenario. En Carabobo Norte el pogo lo armarán No Señal, Denuncio, Margarita Siempre Viva, Futuro Simple e Ícaro, entre otras.

Conozca el horario completo de las bandas que se presentarán a partir de hoy en Ciudad Altavoz: